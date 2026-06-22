심진화 “김원효 1억 있다길래 결혼했는데…거의 사기였다”

코미디언 심진화와 김원효 부부가 결혼 당시 경제적 형편과 신혼 시절의 고충을 털어놨다.

두 사람은 22일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’의 ‘별부부전’ 코너에 출연해 결혼하기까지의 비화와 현재의 결혼 생활에 대해 이야기했다.

이날 방송에서 김원효는 최근 홈쇼핑에서 활동 중인 심진화에 대해 “우리 집 가장이다. 새벽 5~6시에 돈 벌어오는 사람이 어디 있느냐”며 고마움을 드러냈다.

결혼 당시의 이야기가 나오자 심진화는 “거의 사기 결혼이었다”고 농담했다. 그는 “원효씨가 1억원이 있다면서 결혼하자고 하더라. 당시에는 1억원만 있어도 뭐든 할 수 있을 것 같았다”고 회상했다.

KBS 1TV ‘아침마당’ 방송화면 캡처

그러나 결혼을 준비하면서 상황이 달라졌다. 심진화는 “당시 방세도 못 내서 집주인 아저씨가 문을 두드리면 TV까지 끄고 집에 없는 척을 할 정도였다”며 “알고 보니 원효 씨는 보증금 1000만원에 현금 100만원이 전부였다”고 말했다.

이어 “나도 보증금 1000만원에 친오빠에게 빌린 200만원이 있어서 내가 더 부자였다”며 “결국 양가 도움 없이 2300만원을 들고 결혼했다”고 밝혔다. 그러자 김원효는 “내가 1억원이 있다는 뜻이 아니었다”며 “앞말이 빠진 것이다. ‘당신을 만나면 1억원을 벌 수 있다’고 한 것”이라고 해명해 웃음을 자아냈다.

결혼 후에도 두 사람은 한동안 어려운 시간을 보냈다. 심진화는 “결혼 후 5년 동안은 수입이 거의 없었다”며 “생활비는 남편이 책임졌고 덕분에 적금을 들 수 있었다”고 말했다.

그는 “꿈이었던 1억원을 모은 뒤 은행에서 수표로 바꿔서, 그걸 앞에 두고 원효씨가 좋아하는 차돌박이를 구워 먹었다. 그때 꿈이 이뤄진 것 같았다”고 회상했다.

심진화가 “집안일도 남편이 거의 다 한다. 나는 청소기 쓰는 법도 모른다”고 말하자 김원효는 “집안일은 내가 더 하고 돈은 아내가 더 번다”고 받아쳐 좌중을 폭소케 했다.

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