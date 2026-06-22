경찰, 제주 하귀농협 하나로마트 지게차 전복 20대 사망사고 수사 착수

제주지역 한 농협 하나로마트에서 20대 노동자가 지게차에 깔려 숨진 사고와 관련해 경찰이 수사에 착수했다.

제주경찰청 강력범죄수사대는 업무상 과실치사 혐의로 수사에 착수해 사고 경위와 안전관리 실태 등을 조사하고 있다고 22일 밝혔다.

지게차 사고 현장. 제주소방안전본부 제공

경찰은 A씨의 지게차 운전면허 보유 여부와 사업장의 안전수칙 준수, 안전교육 실시 여부 등을 조사할 방침이다.

앞서 지난 19일 오후 3시 33분쯤 제주시 애월읍 하귀농협 하나로마트 지하주차장에서 20대 노동자 A씨가 지게차를 몰다 전복돼 차량에 깔렸다. A씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

광주지방고용노동청도 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있다.

민주노총 제주지역본부는 이날 성명을 내고 “또다시 노동자가 죽었다”며 고용노동부는 사망사고와 관련한 특별근로감독 실시와 제주지역 유통·물류시설과 대형 판매시설에 대한 전면적인 근로감독을 촉구했다.

민주노총은 “이번 사고를 단순한 불의의 사고로 치부할 수는 없다. 제주에서는 최근 몇 년간 물류시설과 건설현장, 택배와 제조업 사업장 등에서 노동자가 목숨을 잃는 중대재해가 끊이지 않고 있다. 일터에서 위험은 방치되고, 안전조치는 형식에 그치고 있다”고 주장했다.

이어 “중대재해처벌법 시행 이후에도 노동자의 죽음이 계속되고 있는 현실은 정부의 감독과 예방체계가 여전히 부족하다는 것을 보여준다”며 “법이 존재하는 것만으로는 노동자의 생명을 지킬 수 없다. 사업주의 안전보건 의무 이행 여부를 철저히 감독하고, 위험요인을 사전에 제거하도록 강력하게 관리해야 한다”고 지적했다.

민주노총은 “일하다 죽지 않는 사회, 안전하게 일할 권리가 보장되는 사회를 만들기 위한 책임 있는 대책을 엄중히 요구한다”며 “정부는 더 이상 노동자의 죽음을 통계 숫자로만 취급하지 말고, 실효성 있는 예방대책과 현장 감독 강화에 나설 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

A씨의 유족도 이번 사고와 관련해 기자회견을 열어 철저한 진상 규명을 촉구했다.

민주노총 서비스연맹 마트노조 제주본부가 제주시 애월읍 하귀농협 하나로마트에서 발생한 청년 노동자 사망사고와 관련해 특별근로감독 실시와 철저한 진상규명을 촉구했다.

앞서 마트노조 제주본부는 “숨진 노동자는 면허가 없음에도 지게차 운전 작업에 투입된 것으로 확인됐다”며 “무면허 작업 지시 여부와 안전교육 실시 여부, 위험 업무 배치 과정, 안전보건관리체계 전반을 철저히 조사해야 한다”고 주장했다.

또 유족 증언을 인용해 “고인이 면허가 없어 지게차 운전을 할 수 없다고 말했고, 사고 전 다리 부상으로 해당 업무에서 제외해 달라고 요청했지만 받아들여지지 않았다고 한다”며 농협 측의 해명을 요구했다.

◆위성곤 당선인 “안전한 일터위한 제도 개선·산재 예방 대책 마련”

위성곤 제주도지사 당선인도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 애도의 뜻을 밝히고 철저한 진상규명을 촉구했다.

위 당선인은 “더 이상 노동자가 일터에서 목숨을 잃는 일이 반복돼선 안 된다”며 “사고 경위와 안전수칙 준수 여부, 안전관리 체계 전반에 대해 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저한 조사가 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

이어 “노동자의 생명과 안전은 그 어떤 가치보다 우선돼야 한다”며 “노동자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 일터를 만들기 위한 제도 개선과 산업재해 예방 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

하귀농협은 “이번 사고로 큰 슬픔을 겪고 있는 유족께 깊은 위로를 전한다”며 “피해 지원에 성실히 임하고 유족의 어려움을 덜 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “관계기관 조사에 적극적이고 성실하게 임하겠다”며 “현재 조사가 진행 중인 사안인 만큼 구체적인 경위와 세부 내용에 대해서는 밝히기 어렵다”고 말했다.

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