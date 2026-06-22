삼성전자에 날개를…오픈AI, 챗GPT·코덱스 대규모 공급

오픈AI는 삼성전자 국내 임직원과 디바이스경험(DX) 부문 전 세계 임직원에게 자사 인공지능(AI) 협업 도구 ‘챗GPT’ 엔터프라이즈와 코덱스를 공급한다고 22일 밝혔다.

오픈AI 엔터프라이즈 계약 중 최대 규모 도입 사례 중 하나다.

오픈AI. 로이터연합뉴스

삼성전자는 소프트웨어 개발, 마케팅, 제품 개발, 제조 등 다양한 업무 영역에서 챗GPT와 코덱스를 활용해 임직원의 생산성과 문제 해결 역량을 강화할 계획이다.

챗GPT 엔터프라이즈는 데이터 보호, 사용자 접근 권한 관리, 보안 통제 등 기업용 기능 제공으로 조직이 AI를 안전하고 효과적으로 활용할 수 있도록 지원한다.

정보 탐색과 분석, 문서 작성, 아이디어 개발, 데이터 해석 등 다양한 지식 기반 업무를 효율적으로 수행할 수 있게 됐다는 게 오픈AI의 설명이다.

아울러 코덱스는 코드 작성, 리뷰, 디버깅과 같은 업무로 개발자의 생산성을 높일 뿐 아니라 비개발 직군의 일상 업무 생산성 향상에도 기여할 수 있다.

임직원들은 코덱스를 활용해 떠오른 아이디어를 업무에서 실제 활용 가능한 소프트웨어, 사내 도구, 웹사이트, 자동화된 업무 프로세스로 구현하게 된다.

매주 500만명 이상이 기술과 비기술 업무 등 다양한 직무에서 코덱스를 활용 중이며, 국내 코덱스 주간 활성 사용자 수는 지난 2월1일 이후 8배 가까이 늘어난 것으로 알려졌다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 “세계적인 기술·제조 기업인 삼성전자가 AI를 일부 조직이나 업무에 한정된 도구가 아니라 전 세계 임직원의 업무 방식과 혁신 역량을 높이는 핵심 플랫폼으로 활용한다는 점에서 오픈AI 역사에서도 의미가 큰 사례”라고 강조했다.

김 총괄 대표는 “오픈AI는 삼성전자 임직원들이 챗GPT를 활용해 아이디어를 더 빠르게 실행하고, 복잡한 문제를 해결하며, 새로운 제품과 서비스를 만들어 갈 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

오픈AI는 차세대 AI 인프라 구축에 필요한 첨단 메모리 반도체 공급 관련 삼성전자와 협력하는 등 글로벌 AI 인프라 분야에서 손을 잡고 있다.

오픈AI는 국내에서도 다양한 기업·기관과 AI 협력을 이어가고 있다.

서울대는 최근 학생·교직원·교수 등 전체 구성원 4만7000명을 대상으로 챗GPT Edu를 무료 제공하기 시작했고, 카카오와는 카카오톡 그룹 채팅방에서 챗GPT를 이용할 수 있도록 연동했다.

LG전자와 LG유플러스, LG CNS, GS건설, 삼성SDS, 티빙, 크래프톤, 토스, 무신사 등 다양한 산업 현장에서도 챗GPT 엔터프라이즈와 오픈AI API, 코덱스가 활용되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지