소지섭 "하루 종일 계속 먹는다…멈추지 않으면 조절 안 돼"

배우 소지섭이 체중 관리 비하인드를 전했다.

소지섭은 21일 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

소지섭의 실물을 본 어머니들은 "너무 멋지다" "스튜디오가 빛이 난다"고 했다.

이에 소지섭은 준비한 꽃을 한 분 한 분에게 건넸다.

김희철 어머니가 "어떻게 그렇게 몸매를 계속 유지하냐"고 묻자 소지섭은 "작품을 할 때는 최선을 다하고 쉴 때는 몸무게가 많이 왔다 갔다 한다"고 했다.

그는 "작품에 들어갈 때 다이어트를 한다"고 말했다.

MC 신동엽은 소지섭의 다이어트 이야기를 듣고 "말을 어렵게 하는 것 같다"며 "어머님들이 못 알아들으실까 봐 쉽게 말씀드리면 돈을 받으면 살을 빼고 돈을 안 주면 살을 안 뺀다는 뜻"이라고 했다.

이에 소지섭은 "확실하다"며 웃음을 자아냈다.

그는 "먹는 걸 좋아한다. 한 번에 많이 먹는다기보다 하루 종일 꾸준히 먹는다. 누가 멈추지 않으면 계속 먹을 수 있다"고 했다.

<뉴시스>

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