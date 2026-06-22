野 정점식 “잘해서 지지율 오른 거 아냐…변화해야 생존”

국민의힘 정점식 원내대표가 22일 6·3 지방선거 결과와 관련해 “여당의 승리도, 야당의 승리도 아닌 현명한 국민의 승리였다”고 평가했다. 최근 당 지지율 상승과 관련해 “우리가 잘해서 오른 것이 아니다”라고 일축했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “지방선거 이후 당 지지율이 상승했다”며 이같이 말했다. 그는 “선거가 끝나자마자 민생은 내팽개치고 당권 투쟁에 골몰하는 오만한 정권을 견제하고, 6·3 국민 참정권 훼손 사태의 진상 규명과 선거 관리 시스템 개혁을 위해 싸우라는 대여 투쟁의 명령이자 건강하고 유능한 보수 정당으로 과감하게 혁신하라는 쇄신의 명령”이라고 평가했다. 그러면서 “최고위도 변화와 쇄신의 관점에서 판단하고 발언해야 한다”며 “변화하지 않으면 생존할 수 없다”고 강조했다.

정 원내대표는 “지방선거로 나타난 민심을 겸허히 받들며 부족한 지점을 채워나가고 2년 뒤 총선 승리를 준비해야 한다”며 “국민과 미래를 위한 정책을 개발해야 하고 이를 상시화하기 위해 당 운영과 원내 현안, 정책 노선에 있어 국민의 생각을 보다 신속히, 정확히, 투명하게 반영하는 시스템을 구축해야 한다”고 촉구했다. 정 원내대표는 이어 “구태의연한 정치 문법보다 유권자 생각에 반응해야 한다”며 “변화하는 트렌드를 읽을 줄 아는 건강하고 유능한 보수정당으로 거듭나야 한다”고 지적했다.

정 원내대표는 비공개 회의에서 전날 당 사무처에서 배포한 ‘6·3 지방선거 및 재보궐선거 결과’ 보도자료에 대한 아쉬움을 표했다고 한다. 보도자료에는 박근혜 전 대통령 탄핵 직후 치러진 2018년 지방선거와 비교해 당선자가 늘었고, 장동혁 대표가 전국 지원 유세를 다니며 당원 결집을 독려한 성과를 홍보하는 내용이 담겼다.

박성훈 수석대변인은 최고위 회의 직후 기자들과 만나 “정 원내대표가 당의 이름으로 배포되는 보도자료가 최고위원, 원내대표와 상의 없이 배포되는 절차적 부분에 대한 아쉬움을 말했다”고 전했다. 박 수석대변인은 “이번 보도자료는 당직자가 과거 선거에서 그랬듯 지난 선거와 득표에 대해 기계적으로, 정량적으로 결과를 분석한 자료”라며 “당이 가진 정무적 판단과는 다를 수 있다”고 설명했다.

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