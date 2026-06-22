‘광주 여고생 살해’ 장윤기 “강간 목적 제외 모든 혐의 인정합니다”

“이채원양을 강간 목적을 제외한 모든 혐의를 인정합니다”

한밤중 도심에서 여고생을 잔혹하게 살해한 장윤기(23)는 22일 열린 첫 재판에서 강간 범의를 제외한 모든 혐의를 인정했다.

광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기가 지난 5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 오른쪽은 지난 5일 광주 광산구 한 거리에서 흉기를 소지한 장윤기가 여고생을 뒤따라 가는 모습. 뉴스1·MBN 보도화면 캡처

광주지법 제13형사부(재판장 이정호)는 이날 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인), 살인미수, 살인예비, 스토킹처벌법 위반 등 혐의를 받는 장윤기에 대한 첫 재판을 열었다.

이날 재판에서 장윤기는 검찰이 준비한 범행 입증계획 PPT를 가끔 살펴볼 뿐 자기 앞의 책상에 시선을 고정했다. 검찰 공소 중에도 이를 꽉 깨물고, 책상을 응시했다.

장윤기는 “국민참여재판을 원하느냐”, “공소사실 인정에 대해 변호인과 의견이 일치하느냐”는 등의 재판부의 질문에 “아니오” 또는 “네, 그렇습니다”라는 짧은 답변만 했다.

재판부는 장윤기 측이 혐의 인정 여부를 모두 밝히지 않음에 따라 7월 13일 해당 재판을 속행한다.

장윤기는 5월 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 도로에서 고등학생 이 양을 흉기로 찔러 살해했다. 장윤기는 “살려달라”는 이 양의 목소리를 듣고 돕기 위해 달려온 고 모 군(17)에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입혔다.

앞서 5월 3일 식당에 근무했던 외국인 여성 A 씨(26)의 주거지에 침입해 목을 졸라 제압, 강간하고 약 13시간 동안 감금한 혐의도 받는다.

장윤기는 감금·성범죄 범행이 A 씨 지인에게 알려지자 격분해 A 씨를 살해하기로 마음먹고 5월 4일까지 흉기를 챙겨 찾아다닌 혐의(살인예비)도 인정했다. 장윤기는 수사기관의 추적을 피해 광주 월계동 일대를 배회하다 마주친 이 양을 범행 대상으로 삼았다. 그는 이 양이 격렬히 저항하며 “살려주세요”라고 소리치자, 흉기로 살해했다.

검찰은 장윤기가 이 양을 성폭행하기 위해 약 15분간 미행한 뒤, 뒤에서 목을 조르며 자동차로 납치하려 한 것으로 봤다.

장윤기는 도주 과정에서 세탁실에 들러 옷을 세탁하고, 미용실에 들러 머리까지 손질한 것으로 확인됐다. 장윤기는 교도소에서 “수용 기간에 자격증 취득을 도전하겠다”는 진술서도 쓴 것으로 드러났다.

피해자 측 변호사는 “피고인의 범행에 피해자의 시간은 16세에 영원히 멈춰 있다. 반성 없는 피고인에 대한 엄벌이 필요하다”고 촉구했다.

장윤기의 첫 재판이 열린 이날 광주지법 앞에서 법정 최고형 선고를 촉구하는 목소리가 이어졌다. 광주전남여성단체연합, 이채원 학생 추모 모임 등 시민단체와 시민들은 이날 광주지법 앞에서 기자회견을 열고 이채원 양을 살해한 장윤기에 대한 엄벌을 요구했다.

이채원 양의 추모 묵념으로 기자회견을 시작한 이들은 “광주에서 평범한 일상을 살아가던 고인은 일면식도 없는 가해자에 의해 목숨을 잃었다”며 “장윤기는 강간을 목적으로 납치를 시도했다. 이 사건은 우발적 범죄도, 단순한 살인사건도 아니다”고 강조했다.

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