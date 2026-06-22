일본-튀니지 경기에 또다시 등장한 욱일기…서경덕 “FIFA에 고발할 것”

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 또다시 욱일기가 등장했다.

22일 서경덕 성신여대 교수에 따르면, 21일 오후 1시(한국시간) 멕시코 누에보레온 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 F조 2차전 일본과 튀니지 경기에서 한 일본 관중이 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 욱일기를 펼쳐 들고 응원했다.

21일 열린 일본과 튀니지의 월드컵 조별리그 경기 중계 화면. 사진=서경덕 교수 제공

일부 팬은 욱일기를 몸에 두른 채 사진을 찍었고, 욱일기를 들고 응원하는 장면이 경기장 전광판에 비치기도 했다.

서 교수는 “1차 예선전에서는 경기장 안에서 욱일기가 등장하지 않았지만, 일본 내 거리 응원에서 사용되며 논란이 됐다”고 설명했다.

그는 “이런 욱일기를 월드컵 응원 도구로 사용하는 것은 정말 어리석은 일”이라며 “아시아 축구 팬들에게 전쟁의 공포를 다시 떠올리게 하는 행위”라고 비판했다.

서 교수는 “일본의 3차 예선전이 열리기 전에 이번 2차전에서 등장한 욱일기 응원을 FIFA에 공식 제기해 재발 방지를 요청할 예정”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지