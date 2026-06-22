李대통령 “보복대행, 절대 하면 안 돼…구속되는 중대범죄”

이재명 대통령은 22일 “보복대행은 구속까지 되는 중대범죄”라고 경고했다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “혹여라도 보복대행 이런 거 절대로 하시면 안 된다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 유재성 경찰청장 직무대행의 사적 보복대행 범죄 수사 성과 보고 내용도 공유했다. 해당 보고 내용에 따르면 사적 보복대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생한 이후 전국적으로 총 87건에 달하며 피해자도 128명으로 집계됐다. 경찰청은 시도청 광역범죄수사대를 중심으로 수사를 벌여 현재까지 80건을 해결하고 피의자 65명을 검거했다. 이 중 23명은 구속됐다. 경찰은 나머지 7건에 대해서도 추적 수사를 이어가고 있다.

이재명 대통령. 연합뉴스

단순 행동대원 외에도 핵심 가담자들까지 검거됐다. 배달대행업체에 위장 취업해 개인정보를 탈취한 사범, 가상자산을 이용해 범행 자금을 은닉·지급한 관리책, 범행 직후 베트남으로 도피했던 총책 등이 검거 대상에 포함된 것으로 전해졌다.

엄정 수사 기조에 따라 보복대행 범죄는 최근 뚜렷한 감소세를 보이고 있다. 올해 1∼3월에는 62건이 발생했으나 4∼6월에는 19건으로 줄었고, 지난 11일 이후로는 추가 발생이 없는 상태다. 경찰은 미검거된 상선과 범행 의뢰자를 반드시 검거해 엄중히 처벌한다는 방침이다.

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