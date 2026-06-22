[속보] 한성숙, 고개 숙였다…“‘모두의 창업’ 개인정보 유출, 진심으로 사과”

한성숙 국무총리 후보자가 ‘모두의 창업’ 프로젝트 합격자 개인정보 유출에 대해 사과했다.

한성숙 국무총리 후보자가 22일 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실에 출근하며 모두의 창업 정보유출 사태에 대해 고개 숙여 사과하고 있다. 뉴스1

한 후보자는 22일 오전 서울 종로구 통의동 인사청문회 준비 사무실에 출근하면서 “모두의 창업 플랫폼 개인정보 유출로 인해 걱정과 불편을 겪으신 이용자 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “주무 부처 장관으로서 무거운 책임을 통감하며 깊이 송구하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

앞서 중소벤처기업부가 창업 활성화를 위해 진행한 모두의 창업 프로젝트 합격자 5000명의 창업 아이디어 요약과 이메일 주소 등 개인정보가 유출돼 논란이 됐다. 한 후보자는 현직 중기부 장관이다.

한 후보자는 “모두의 창업은 완성된 결과물이 아니고 함께 만들어 가는 과정의 프로젝트라는 점에 주안점을 두고 시작했다”면서도 “그렇지만 어떠한 정책적 취지도 국민의 개인정보와 신뢰를 지키지 못한 책임보다 앞설 수 없다”고 밝혔다.

이어 “중소벤처기업부는 사고를 인지한 즉시 외부 접근을 차단하는 등 긴급 보안 조치를 시행했다”며 “현재 관계기관과 함께 사고 원인과 유출의 경위, 피해 범위를 조사하고 있으며 보안 점검의 객관성과 전문성을 확보하기 위해 외부 보안 전문기관과 보안 진단, 개선 대책 마련도 함께 병행하겠다”고 덧붙였다.

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