한성숙 “모두의 창업 정보유출에 책임 통감…재발 방지책 마련”

한성숙 국무총리 후보자는 22일 중소벤처기업부 장관 명의로 “모두의 창업 플랫폼 개인정보 유출로 인해 걱정과 불편을 겪은 이용자 여러분들에게 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

한 후보자는 이날 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에서 “정부를 믿고 창업에 도전해준 여러분들의 신뢰를 지켜드리지 못했다. 주무부처 장관으로서 무거운 책임을 통감하며, 깊이 송구하다”며 이같이 말했다.

국무총리 후보자로 지명된 한성숙 중소벤처기업부 장관이 22일 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 ‘모두의 창업’ 합격자 5000명의 개인정보와 창업 아이디어가 유출된 사고와 관련 입장 발표를 하고 있다. 연합뉴스

이어 “모두의 창업은 완성된 결과물이 아니고 함께 만들어가는 과정의 프로젝트라는 점에 주안점을 두고 시작했지만 어떠한 정책적 취지도 국민의 개인정보와 신뢰를 지키지 못한 책임보다 앞설 수는 없다”며 “중기부는 사고를 인지한 즉시 외부 첫 접근을 차단하는 등 긴급 보안 조치를 시행했고, 현재 관계 기관과 함께 사고 원인과 유출의 경위, 피해범위를 조사하고 있으며 보안점검의 객관성과 전문성을 확보하기 위해 외부 보안 전문기관과 보안 진단과 개선 대책 마련도 함께 병행하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “무엇보다 피해를 입은 이용자 보호를 위해 최우선으로 삼아 추가 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 신속히 시행하는 한편 도전자의 아이디어가 안전하게 보호받을 수 있도록 대책도 마련하겠다”고 강조했다.

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