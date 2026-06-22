경기도교육청특수교육원, 장애학생 대학생활체험 추진

경기도교육청특수교육원이 장애학생의 대학 진학 의지를 높이고 학령기 특수교육과 대학 교육을 연계하기 위해 ‘2026 장애학생 대학생활체험 지원 사업’을 추진한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 오는 12월 4일까지 진행되며 국가시책 특별교부금 1억8000만원이 투입된다. 사업에는 경동대, 단국대, 가톨릭대, 안산대, 경민대, 서정대, 한경국립대, 대림대, 중부대 등 도내 9개 대학이 참여한다.

경기도교육청특수교육원 전경.

프로그램은 고등학교와 전공과에 재학 중인 특수교육대상학생 및 학부모를 대상으로 운영되며 대학별 여건에 따라 입시형, 체험형, 통합형 등 맞춤형 과정으로 구성된다.

입시형 프로그램은 특별전형 안내와 입학사정관 1대1 멘토링, 모의면접 등을 통해 대학 진학 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 체험형 프로그램은 캠퍼스 투어와 대학 강의 참관, 대학생활 워크숍 등을 통해 대학 환경 적응을 지원한다.

특히 올해는 인공지능(AI) 코딩 등 디지털 분야 학습 기회를 확대해 장애학생들의 미래 역량 강화에 중점을 둘 예정이다.

또 대학 재학생 멘토를 학생들과 1대1로 연결해 대학생활 적응을 돕고, 호텔조리·반려동물·웹툰 등 각 대학의 특성을 반영한 전공 체험 프로그램도 운영한다.

서명규 경기도교육청특수교육원장은 “이번 사업이 장애학생들이 대학 환경을 경험하고 스스로 진로를 설계하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 장애학생의 성공적인 사회 전환을 위해 현장 중심의 교육 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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