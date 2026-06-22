‘멋진 신세계’ 허남준 “연기만으로 생활 안 되던 시기 길었다”

최근 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’로 대중적 인지도를 높인 배우 허남준이 무명 시절 생계를 위해 여러 아르바이트를 전전했던 경험을 공개했다.

허남준은 지난 18일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 진행된 ‘멋진 신세계’ 종영 인터뷰에서 “연기만으로 생활이 되지 않는 시기가 길었다”며 배우 생활 초창기 이야기를 꺼냈다.

그는 작품 활동이 없는 기간마다 생계를 위해 아르바이트를 해야 했다고 밝혔다. 카페와 음식점 등 다양한 곳에서 일하며 생활비를 마련했고, 오디션과 촬영 일정에 맞춰 근무 시간을 조정하는 생활을 반복했다. 허남준은 “작품이 끝나면 다시 아르바이트를 구하고, 오디션을 보고, 또 작품을 준비하는 과정이 계속 이어졌다”고 말했다.

배우 허남준. 에이치솔리드

불확실한 미래에 대한 고민도 적지 않았다. 주변에서는 다른 진로를 권하는 목소리도 있었지만 그는 배우의 길을 포기하지 않았다고 했다. 허남준은 “언젠가는 기회가 올 것이라는 생각으로 버텼다”며 “당장 결과가 보이지 않아도 계속 연기를 해야겠다는 마음이 더 컸다”고 설명했다.

긴 무명 생활 끝에 변화가 찾아온 것은 최근 몇 년 사이였다. 여러 작품을 통해 얼굴을 알린 그는 ‘멋진 신세계’에서 차세계 역을 맡아 시청자들의 주목을 받았다.

드라마 종영 이후에는 일상에서도 달라진 반응을 체감하고 있다고 밝혔다. 허남준은 “길을 다니다 보면 알아봐 주시는 분들이 생겼다”며 “예전에는 연락이 거의 없던 친구들에게서도 메시지가 오고, 작품 잘 봤다는 이야기를 들을 때 신기하다”고 말했다. 이어 “생일 축하 연락도 훨씬 많아졌다”고 덧붙였다.

다만 그는 달라진 관심에 들뜨기보다는 배우로서의 본업에 집중하겠다는 뜻을 분명히 했다. 허남준은 “인기를 체감하고는 있지만 들뜨지 않으려고 한다”며 “결국 배우는 작품과 연기로 평가받는 직업이라고 생각한다”고 말했다.

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