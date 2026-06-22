李대통령 “혹여라도 보복 대행 절대 하면 안 돼…구속까지 가능한 중범죄”

이재명 대통령은 22일 사적 보복대행 범죄와 관련해 "혹여라도 보복대행 같은 일을 절대로 해서는 안 된다"며 "구속까지 되는 중대범죄"라고 강력히 경고했다.

이재명 대통령이 지난 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 유재성 경찰청장 직무대행이 보고한 사적 보복대행 범죄 수사 성과를 공유하며 "수고하시는 경찰관들에게 감사와 격려를 부탁드린다"고 밝혔다.

이 대통령이 공개한 보고내용에 따르면, 사적 보복대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 최초 발생한 이후 전국적으로 총 87건, 피해자 128명에 달한다.

경찰청은 시도청 광역범죄수사대를 중심으로 수사를 벌여 현재까지 80건을 해결하고 피의자 65명을 검거했으며, 이 중 23명을 구속했다. 남은 7건에 대해서도 추적 수사를 이어가고 있다.

수사 과정에서는 단순 실행조직뿐 아니라 범행을 기획하고 지원한 핵심 가담자들도 검거됐다. 배달대행업체에 위장 취업해 개인정보를 빼낸 피의자를 비롯해 가상자산으로 범행 자금을 은닉·지급한 관리책, 범행 직후 베트남으로 도피했던 총책 등이 포함됐다.

경찰의 집중 수사에 따라 보복대행 범죄는 최근 뚜렷한 감소세를 보이고 있다. 올해 1~3월에는 62건이 발생했지만 4~6월에는 19건으로 줄었으며, 지난 11일 이후에는 추가 발생 사례가 없는 것으로 집계됐다.

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