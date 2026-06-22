“시민과 함께하는 행정”… 강기윤 창원시장 당선인, '시민 우선' 현장 행보

“출퇴근 시간대 도로 공사는 자제해 시민 불편을 최소화해달라. 깨끗한 거리와 안전한 환경이 시민 삶의 질을 높이는 가장 기본입니다.”

강기윤 경남 창원시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 ‘현장’과 ‘생활 밀착’을 키워드로, 광폭 행보에 나섰다.

탁상행정에서 벗어나 현장의 목소리를 직접 듣고, 시민들이 일상에서 당장 체감할 수 있는 불편 사항부터 해결해나가겠다는 강력한 의지다.

강기윤 경남 창원시장 당선인이 팔용배수펌프장을 방문해 침수예방시설 운영 현황과 사업 추진 상황을 점검하고 재난 대응 체계를 확인하고 있다. 창원시장직 인수위원회 제공

22일 창원시장직 인수위원회에 따르면 지난 20일 강 당선인이 시민 안전, 지역경제, 생활환경 개선 등 시민 체감도가 높은 7대 핵심 현안 사업장을 직접 찾아 추진 현황을 점검했다.

특히 강 당선인은 철저한 ‘시민 우선주의’를 지시하며 거듭 행정을 시민의 눈높이에 맞출 것을 거듭 강조했다.

강 당선인은 “시민이 불편을 느끼는 작은 문제부터 하나씩 해결해 나가는 것이 진정한 시민 우선주의의 출발점”이라고 밝혔다.

그러면서 다가오는 여름철을 대비해 주요 도로변과 공원의 잡초 제거, 생활권 방역 등 작지만 체감도가 높은 환경 정비를 관계 부서에 적극 요청했다.

아울러 상습적인 교통 체증을 유발하는 도로 공사나 하수관거 교체 작업 시 출퇴근 시간을 피해 공사를 진행할 것을 주문했다.

시민 안전을 위한 현장 점검도 계속 이어지고 있다.

강 당선인은 지난 19일 팔용배수펌프장과 신촌우수저류시설 설치 사업 현장을 잇달아 방문했다.

본격적인 장마철을 앞두고 집중호우로 인한 도심 침수 피해를 원천 차단하기 위해 재난 대응 체계를 현장에서 직접 살피기 위해서다.

강 당선인은 현장 점검을 마친 뒤 “민선 9기 창원시는 시민보다 앞서는 행정이 아닌 시민과 함께하는 행정을 펼칠 것”이라며 “시민이 체감할 수 있는 작은 부분부터 세심하게 살펴 ‘창원시가 확실히 달라졌다’는 모습을 보여달라”고 당부했다.

인수위 역시 강 당선인의 기조에 맞춰 현장에서 발굴된 시민 불편 사항을 신속하게 취합해 시와 긴밀히 협의하고 이를 민선 9기 시정의 최우선 과제로 반영해 나갈 계획이다.

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