'토이 스토리5' 개봉 첫 주에만 4780억원 벌었다

애니메이션 영화 '토이 스토리5'가 북미 개봉 첫 주말 1억6000만 달러를 벌어 들이며 올해 최고 기록을 세웠다.

'토이 스토리5'는 19~21일 북미 매출액 1억6000만 달러(약 2450억원)를 기록해 주말 박스오피스 정상에 올랐다. 올해 북미 개봉 영화 중 공개 첫 주말에 '토이 스토리5'보다 높은 매출액을 기록한 작품은 없다. 북미 외 나라에선 1억5200만 달러를 끌어 모아 전 세계 누적매출액은 3억1200만 달러(약 4780억원)가 됐다. 이 영화 제작비는 약 2억 달러로 알려졌다.

'토이 스토리5'는 1995년부터 나온 '토이 스토리' 시리즈 5번째 영화다. 1995년 1편, 1999년 2편, 2010년 3편, 2019년 4편이 나왔다. 이 프랜차이즈는 전 세계에서 매출액 약 30억4000만 달러(약 4조7000억원)를 기록했다.

새 영화는 보니에게 스마트기기 릴리패드가 생기고 보니가 가장 아끼던 인형이었던 제시가 자리를 위협 받으면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 1편부터 함께한 배우 톰 행크스와 팀 앨런이 다시 한 번 목소리 연기를 했고, 2편부터 합류한 조앤 쿠삭 역시 또 한 번 출연했다. 한국계 배우 그레타 리도 합류했다.

이밖에 북미 주말 박스오피스 순위는 2위 '디스클로져 데이'(1420만 달러·누적 7800만 달러), 3위 '옵세션'(1420만 달러·2억1580만 달러), 4위 '백룸'(730만 달러·1억7500만 달러), 5위 '무서운 영화'(670만 달러·9750만 달러) 순이었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지