한전, 3분기 전기료 안 올린다…일반용 13분기 연속 동결

한국전력이 올해 3분기(7~9월) 적용될 연료비조정단가를 '킬로와트시(㎾h)당 5원'으로 유지한다. 연료비 조정단가는 2022년 3분기 이후 17개 분기 연속, 일반용 전기요금은 13개 분기 연속 동결되는 셈이다.

22일 한전에 따르면 전기요금은 기본요금, 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금 등으로 구성되며 최근 에너지 가격 흐름을 반영하기 위한 것이 '연료비조정단가'다.

일반적으로 해당 분기 직전 3개월간 유연탄, 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 고려해 kWh당 ±5원 범위에서 결정되는데 현재 최대치인 '+5원'이 적용되고 있다.

3분기 실적연료비는 최근 3개월간 유연탄, 액화천연가스(LNG), 벙커씨유(BC유)의 무역통계가격 평균을 환산계수로 가중해 산출된다. 계산에 따르면 실적연료비는 469.03원/㎏으로 차감 후 적용 기준연료비 494.63원/㎏보다 낮았다.

이에 따라 변동연료비는 -25.60원/㎏으로 계산됐다. 변동연료비에 전력을 생산할 때 투입되는 연료량을 의미하는 변환계수(0.1335㎏/㎾h)를 적용하면 필요 조정단가는 -3.4원/㎾h 수준이다.

산정 결과를 보면 연료비조정단가는 인하 요인이 발생했지만 연료비조정요금 운영지침에 따라 조정단가에는 분기당 ±5원/㎾h의 상·하한이 적용돼 실제 적용 가능한 조정단가는 -5원/㎾h로 제한됐다.

미국과 이스라엘의 이란 침공 이후인 2월말부터 국제유가가 큰 폭의 상승을 보였지만 7~9월분 연료비조정단가 산정에 일부분 반영됐지만 2분기와 마찬가지로 연료비조정단가 인하요인을 유지했고, 이에 정부는 동결 결정을 내렸다.

한전이 올해 1분기 연결기준 실적으로 0.7%, 0.8% 증가한 전년동기대비 매출액 24조3985억원, 영업이익 3조7842억원을 기록했지만 여전히 부채와 차입금이 206조원, 128조원으로 높은 상황을 고려해 최대치를 유지하기로 결정한 것으로 분석된다.

기본요금, 전력량요금, 기후환경요금 등은 동결된다. 이렇게 되면 연료비 조정단가는 2022년 3분기 이후 17개 분기 연속, 일반용 전기요금은 13개 분기 연속 동결된다.

한전 관계자는 "이번 동결 발표는 연료비 조정요금에 한정된 것이며, 나머지 전기요금에 관한 사항은 정해진바가 없다"며 "전력설비 투자재원 마련, 누적적자 해소를 위한 이자비용 감당, 27년말까지 사채발행배수 2배 이내 준수 등을 위해 추가 요금 인상이 필요한 상황"이라고 전했다.

그는 이어 "11차 장기 송변전설비계획(24~38)에 따르면 투자비는 약 113조원으로 10차 대비 25조5000억원 증가한다"며 "한전은 인상요인 최소화를 위해 자구노력 및 전력비 절감 노력등을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

<뉴시스>

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