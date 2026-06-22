“16억에 팔았다가 1억6000만원 물고 계약 깼다”…동탄 집주인들 무슨 일

지난달 16억원에 아파트를 팔기로 했던 화성시 동탄구 청계동의 한 집주인은 최근 계약을 무르고 집을 다시 매물로 내놨다.

삼성전자 제공

매수자에게 받은 계약금 1억6000만원을 돌려주고 같은 금액을 추가로 배상한 뒤 호가를 19억원으로 높였다. 위약금으로 1억6000만원을 내더라도 기존 계약보다 1억4000만원을 더 받을 수 있다는 계산이다.

동탄 아파트값이 짧은 기간 급등하면서 계약 해제 신고도 늘고 있다.

22일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 5월 화성시 동탄구에서 체결된 아파트 매매계약은 이날까지 1355건으로 집계됐다. 이 가운데 82건이 해제 신고돼 전체 신고분의 6.1%를 차지했다.

해제 건수는 4월 47건보다 74% 늘었다. 5월 계약은 계약일로부터 30일 안에 신고하면 돼 이달 말까지 수치가 계속 바뀔 수 있다. 21일 현재까지 신고된 잠정치인 셈이다.

실거래가 시스템에 해제 신고가 올라왔다는 사실만으로 매도인과 매수인 가운데 누가, 어떤 이유로 계약을 깼는지는 알 수 없다. 82건 전체를 집값 상승에 따른 매도인의 변심으로 볼 수는 없다.

현지 중개업계에서는 최근 가격이 빠르게 오르자 위약금을 감수하고 매물을 거둬들이려는 집주인이 늘어난 것으로 보고 있다.

계약 해제가 가장 많았던 곳은 동탄역 인근 아파트가 몰린 청계동이다. 5월 계약 257건 가운데 28건이 해제됐다. 신고분 대비 10.9%로 동탄구 전체 비율의 두 배에 가깝다.

동탄역 롯데캐슬이 있는 여울동에서는 같은 기간 계약 159건 중 12건이 해제돼 7.5%를 기록했다. 여울동은 기존 오산동의 법정동 명칭이 지난 3월 변경된 지역이다.

가격 상승세는 동탄역 주변 선호 단지에서 두드러졌다.

동탄역 롯데캐슬 전용면적 84㎡는 지난 4일 22억2500만원에 거래돼 최고가를 새로 썼다. 한 달 전 같은 면적대 실거래가는 19억~20억원 선이었지만 현재 시장에 나온 매물의 호가는 최고 24억원 수준이다.

실제 계약 가격과 호가를 단순 비교할 수는 없지만 한 달 전 실거래가와 현재 호가 사이에는 4억~5억원의 격차가 벌어졌다. 현지 중개업소들은 동탄역세권 선호 단지의 호가가 최근 2주 동안 3억~4억원가량 오른 것으로 보고 있다.

시장에서는 삼성전자 노사의 임금협약 타결이 매수 심리를 자극한 요인 중 하나로 거론된다.

삼성전자 노사는 지난달 27일 2026년 임금협약을 체결했다. 반도체를 담당하는 DS부문에 특별경영성과급 제도를 신설하고, 무주택 임직원 등을 대상으로 연 1.5% 금리의 사내 주택대출 제도를 도입하는 내용이 담겼다. 주택 구입자금은 최대 5억원, 전세자금은 최대 3억원까지 지원된다.

이는 시중은행의 주택담보대출이 아니라 회사가 임직원에게 제공하는 사내 복지제도다. 실제 성과급 규모 역시 회사 실적과 사업부별 배분 기준에 따라 달라진다.

저리 대출과 성과급에 대한 기대가 커지면서 삼성전자 사업장과 가까운 동탄으로 매수 문의가 몰렸다는 게 현지 중개업계의 설명이다.

동탄역 주변에서 시작된 상승세는 호수공원 일대까지 번지고 있다. 송동 ‘동탄린스트라우스더레이크’ 전용면적 106.94㎡는 지난 7일 15억원에 거래돼 신고가를 기록했다. 5월 실거래가보다 1억~1억3000만원 높은 금액이다.

업계 관계자는 “단기간에 호가가 크게 뛰었지만 실제 거래가 모두 그 가격을 따라갈지는 더 지켜봐야 한다”며 “계약 해제와 매물 회수가 이어지면서 매도자와 매수자 사이의 가격 줄다리기도 한층 거세진 상황”이라고 말했다.

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