김희철, 금테크 대박났다…"감정가 3400만원, 다 팔고 주식 살 것"

그룹 슈퍼주니어 김희철이 집에 보관해둔 금 제품들의 감정가가 공개됐다.

21일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 금은방을 찾은 김희철, 김종민, 김준호의 모습이 그려졌다.

이날 김희철은 과거 연예 대상에서 받은 트로피와 '미우새' 채육대회에서 우승 상품을 받은 황금 열쇠, 한정판 에어컨에 부착된 순금 로고, 할아버지에게 물려받은 금목걸이등 에 대한 감정을 의뢰했다.

김희철은 가장 기대했던 트로피가 도금 제품으로 확인되자 "배신감이 든다. 그냥 버려달라"고 말해 웃음을 자아냈다.

반면 '미우새' 체육대회에서 받은 황금 열쇠는 순금 5돈으로 평가됐고, 한정판 에어컨에 부착돼 있던 순금 로고는 한 돈으로 확인됐다.

이에 김종민은 "에어컨 비를 그대로 벌었다"며 부러워했다.

특히 할아버지에게 물려받은 금목걸이는 무려 20돈으로 감정가가 1510만원에 달해 놀라움을 자아냈다.

예상치 못한 가격에 김희철은 두 손을 모으며 "할아버지 손주가 열심히 살겠다"고 외쳐 웃음을 자아냈다.

또 방송을 통해 받은 커플 금 술잔 역시 20돈으로 평가돼 1500만원이 넘는 가치를 인정받았다.

이날 김희철이 가져온 금제품의 총 감정가는 3489만8000원. 김희철은 "주식 시작했는데 오늘 금 다 팔아서 좋아하는 거 살 것들 사고 주식에 다 넣을 거다"라고 말했다.

<뉴시스>

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