곡성 물놀이시설서 초등생 형제 물에 빠져 숨져

주말 휴일을 맞아 가족과 함께 전남의 한 물놀이 시설을 찾았던 초등학생 형제가 물에 빠져 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

21일 전남소방본부와 전남경찰청 등에 따르면 이날 오후 2시 42분쯤 전남 곡성군의 한 물놀이 시설에서 어린이 2명이 물에 빠진 뒤 의식을 잃고 쓰러졌다는 119 신고가 접수됐다.

119구급대. 연합뉴스

출동한 소방 대원들이 현장에 도착했을 당시 A(11)군과 B(9)군 형제는 이미 심정지 상태였던 것으로 확인됐다. 소방 당국은 현장에서 심폐소생술(CPR) 등 응급조치를 실시하며 인근 대형 병원으로 형제를 각각 분산해 긴급 이송했으나, 이들은 끝내 의식을 회복하지 못하고 병원에서 사망 판정을 받았다.

조사 결과 숨진 이들 형제는 주말을 맞아 부모 등 가족과 함께 물놀이를 즐기기 위해 해당 시설을 방문했다가 변한을 당한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 원인을 밝히기 위해 물놀이 시설 인근의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 긴급 확보해 정밀 분석 작업을 벌이고 있다.

또 형제가 시설을 찾은 세부 경위와 사고 당시 안전요원 배치 여부, 물놀이 시설의 안전 관리 수칙 준수 여부 등 과실 유무에 대해 시설 관계자들을 상대로 전방위적인 조사를 진행 중이다.

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