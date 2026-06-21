입원으로 퇴진론 ‘소나기’ 피한 장동혁… 퇴원 뒤 ‘당권 굳히기’ 전망

국민의힘 장동혁 대표가 병원에 입원하면서 장 대표 거취를 둘러싼 당내 공방도 소강상태에 접어들었다. 지난주 의원총회에서 공개 분출된 ‘당대표 사퇴론’은 뚜렷한 구심점 없이 공회전을 거듭하는 모양새다. 일각에선 장 대표가 당직 쇄신을 통해 당권 굳히기에 나설 것이란 관측도 제기된다. 차기 당권을 두고 국민의힘 내부에서 물밑 수싸움이 벌어지는 가운데, 당대표의 거취를 둘러싼 국민의힘 내홍도 장기전에 접어들 것으로 보인다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 빠져 있다. 뉴시스

21일 국민의힘에 따르면 장 대표는 면회를 거부한 채 병원에 머물며 회복에 집중했다. 장 대표는 지난 18일 과로로 병원을 찾았다가 의료진의 권고로 나흘째 입원 중이다. 올해 초 진행한 단식 투쟁의 여파가 남아있는 상황에서 지방선거 유세 일정과 투표용지 부족 사태로 시위 현장 등을 오가며 피로가 누적된 것으로 전해졌다. 사회관계망서비스(SNS)에 활발히 올라오던 대여 공세 메시지도 18일 이후로 올라오지 않고 있다.



정치권에선 장 대표가 복귀 후 당직 개편에 나서며 당권 재장악을 시도할 것이란 관측이 나온다. 현재 공석인 정책위의장의 경우 원내대표가 후보를 추천하지만, 당헌·당규상 임명권은 당 대표에게 있다. 지방선거 패배 책임론에 직면해 온 장 대표가 ‘버티기’를 넘어 당권 행사를 통해 당내 주도권 확보에 나설 수 있다는 분석이 제기되는 배경이다. 정책위의장 후보로는 정점식 원내대표와 지방선거 과정에서 정책공약본부장으로 손발을 맞췄던 재선 박수영 의원이 거론된다.

張 ‘빈자리’ 지난 18일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회국회(임시회) 제3차 본회의에서 국민의힘 장동혁 대표 자리가 비어 있다. 장 대표는 단식 후유증과 지방선거 기간 과로 증상 등으로 인해 21일 기준 나흘째 병원에 입원해 치료받고 있다고 밝혔다. 뉴시스

국민의힘 내부에선 현 장 대표 체제가 지속되기 어렵다는 데에는 공감대가 형성돼 있지만, 당장 집단행동에 나서기보단 관망하는 기류가 강하다. 일각에선 차기 당대표직을 두고 치열한 수싸움을 벌이고 있다는 분석도 나온다. 차기 당대표는 2028년 총선에서 공천권을 쥐게 된다. 무엇보다 2030년 예정된 대선 전까지 큰 선거가 없다는 점에서 차기 대권 주자를 노리는 잠룡들에게도 놓칠 수 없는 기회이기도 하다.



당대표 후보군으로 거론되는 나경원 의원은 지난 18일 라디오에서 “제 경험이 당에 도움이 될 수 있지 않을까 이런 생각은 한다”며 당권 도전 가능성을 열어뒀다. 오세훈 서울시장도 최근 국민의힘 의원들과의 접점을 넓혀가고 있는 것으로 알려졌다.



안철수 의원은 18일 경기도 지역구를 둔 국민의힘 의원들과 함께 장 대표 사퇴를 요구하는 기자회견에 참석할 예정이었지만, 기자회견 방향성에 이견이 있다며 참석을 취소했다. 안 의원은 같은 날 SNS에 “장 대표는 선관위 국정조사가 끝나기 전까지 당원이 체감할 수 있는 결과물을 만들어 제시할 책임이 있다”며 “명징한 대안을 만드는 데 힘이 부친다면, 그때는 미련 없이 결자해지하는 것이 맞다”고 밝혔다. 장 대표의 즉각 사퇴론에는 선을 그은 것으로 해석된다.

지난 3일 개표사무원들이 투표용지를 분류하고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 국민의힘은 이날 ‘6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 결과 분석’이라는 제목의 보고서를 내고 “이재명 정권의 정치 탄압과 선거관리위원회의 선거 관리 혼선에도 자유민주주의 파괴와 헌정 질서 교란 행위를 저지하기 위해 최선을 다했다”는 자체 평가를 내놨다. 사실상 이번 지방선거 결과를 ‘선전’으로 규정하며 장 대표의 공을 강조한 것이다.

보고서는 2018년 당시 야당이었던 자유한국당(현 국민의힘)이 지방선거에서 참패했던 사례와 현 지방선거의 결과를 비교하기도 했다. 박근혜 전 대통령 탄핵 직후 치러진 7회 지방선거 당시 자유한국당은 광역단체장 선거에서 대구·경북 2곳을 제외한 전 지역을 내주며 ‘사상 최악의 참패’라는 평가를 받았다.



국민의힘은 “동일하게 야당이 된 직후 치른 7회 지선과 비교하면, 당선인 수가 광역단체장 2명, 기초단체장 42명, 광역의원 191명, 기초의원 268명이 각각 증가했다”며 “국민께서 힘을 모아 만들어주신 민선 9기 지방정부의 성과를 모든 국민이 몸소 체감하도록 당의 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. 다만 보고서에는 지방선거 결과에 대한 반성이나 패인 분석은 별도로 담기지 않았다.

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