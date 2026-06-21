日 “아시아 최강” 허세 아니었다… 튀니지 제물로 4-0 대승 [2026 북중미 월드컵]

일본은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조 추첨 당시 유럽 강호 네덜란드·스웨덴, 아프리카 복병 튀니지와 ‘죽음의 조’에 편성돼 조별리그부터 어려운 승부를 펼칠 것이라는 전망이 우세했다. 그럼에도 일본은 ‘아시아 최강’의 자존심을 세우겠다는 자신감을 내비쳤다.



일본이 그 기세가 허세가 아니었음을 보여주고 있다. 네덜란드와 F조 조별리그 첫 경기에서 2-2 무승부로 마쳤던 일본이 21일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 튀니지와 조별리그 2차전에서 4-0 완승을 거뒀다. 대회 첫 승전보를 전한 일본은 네덜란드와 조 선두 경쟁에 불을 지폈다. 특히 이날 경기는 1930년 제1회 우루과이 대회 이래 23회째를 맞은 월드컵 통산 1000번째 경기여서 승리의 의미가 남달랐다. 여기에 더해 4-0 승리는 월드컵에 진출한 역대 아시아 팀 가운데 한 경기 최다 득점 기록이다.

자신감 충만 일본 축구대표팀 우에다 아야세(위)가 21일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전 튀니지와 경기에서 전반 31분 중거리슛으로 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 우에다는 이날 2골 1도움으로 4-0 완승을 이끌었다. 몬테레이=AP연합뉴스

이 승리로 일본은 이날 스웨덴을 5-1로 대파한 네덜란드와 1승1무로 나란히 승점 4로 동률이 됐고 골득실도 +4로 같았지만 7골을 넣은 네덜란드에 다득점에서 한 골이 부족해 조 2위에 자리했다. 결국 26일 열리는 일본-스웨덴, 네덜란드-튀니지의 3차전 결과에 따라 F조 1위가 결정될 전망이다. 일본은 또한 6경기 연속 무패를 기록하다 6경기 연속 패전을 기록했던 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가의 부진 탈출에도 앞장섰다.



일본은 이날 전반 4분 만에 페널티 지역 왼쪽에서 내준 컷백에 뒷발을 맞춘 가마다 다이치(크리스털 팰리스)의 선취골로 앞서갔다. 앞선 네덜란드전에서도 오가와 고키의 헤더가 자신의 머리를 맞고 굴절돼 행운의 첫 골을 올렸던 가마다는 두 경기 연속골을 모두 행운의 골로 올렸다. 공세를 이어간 일본은 전반 31분 우에다 아야세(폐에노르트) 중거리슛 골로 2-0으로 앞서가며 기선을 제압했다.



후반 들어 안정적인 경기 운영을 펼치던 일본은 후반 24분 이토 준야(헹크)의 추가골이 나온 데 이어 후반 38분에는 우에다가 헤더로 멀티골을 터뜨리며 승리에 쐐기를 박았다. 이토의 골에 결정적인 침투 패스를 넣어주기도 했던 우에다는 이날 2골 1도움으로 맹활약을 펼쳤다.



반면 튀니지는 1차전 스웨덴에 1-5로 대패한 뒤 사브리 라무시 감독을 경질하고 에르베 르나르 감독을 후임으로 선임하면서 분위기가 어수선한 가운데 일본을 상대로 이렇다 할 공격을 보여주지 못했다. 두 경기 모두 대패한 튀니지는 아이티(C조), 튀르키예(D조)에 이어 조별리그에서 탈락한 세 번째 팀이 됐다. 튀니지는 이날 단 2개의 슈팅을 기록했고 유효슈팅은 하나도 없는 빈공에 시달렸다.



앞서 네덜란드는 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 스웨덴과 F조 2차전에서 브라이언 브로비(선덜랜드)와 코디 학포(리버풀)의 ‘동반 멀티골’을 앞세워 네 골 차 대승을 거뒀다. 이 승리로 네덜란드는 월드컵 역사상 최장 무패 기록도 14경기로 새로 썼다.



네덜란드는 2010년 남아프리카공화국 대회 결승에서 0-1로 패한 뒤 이날까지 월드컵 본선 14경기에서 10승4무를 기록했다. 다만 4무 중에는 2014년 브라질 대회 4강과 2022 카타르 대회 8강에서 모두 아르헨티나에 당한 승부차기 패배가 들어 있다. 승부차기는 공식적으로 무승부로 기록된다. 네덜란드 이전 최장 무패 기록은 브라질이 1958년부터 1966년 사이에 세운 13경기다.

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