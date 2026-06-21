“통합특별시 지원금 20조, 시도민이 직접 쓴다” 전남도, 미래전략 공론장 후끈

오는 7월 ‘전남광주통합특별시’ 출범을 열흘 앞두고 정부로부터 확보한 역대급 재정지원금 20조원의 활용 방안을 시·도민이 직접 결정하는 초대형 민관 협치 공론의 장이 열렸다.

21일 전남도에 따르면 도는 지난 20일 도청 소공연장에서 강위원 전남도 경제부지사 주재로 시·도민 소통 행사로 안착한 ‘청책대동회 바란’을 개최했다. 이날 행사에는 ‘20조 시민공동체 포럼’ 위원과 일반 시·도민 등 300여 명이 참석해 통합특별시의 미래 백년 대계를 위한 성장 동력 과제를 집중 논의했다.

청책대동회 ‘바란(5차)’. 전남도 제공

이번 행사의 핵심 축인 ‘20조 시민공동체 포럼’은 정부 재정지원금 20조원의 세부 집행 및 활용 방안을 주민들이 직접 제안하는 참여형 디지털 플랫폼이다. 현재 가입자 수만 1만 명을 돌파했으며, 생활 밀착형 아이디어부터 대형 국책 사업 제안까지 총 300건 이상의 정책 제안이 접수되며 뜨거운 뜨거운 열기를 증명하고 있다.

이날 공유된 통합특별시의 주요 미래 전략으로는 20조 시민포럼 추진 경과를 비롯해 △2028 G20 정상회의 유치 추진 상황 △기업유치특별전담반 성과 및 디지털 브로셔 등이 보고됐다.

특히 포럼 위원들이 치열한 토론을 거쳐 발굴해 낸 4대 혁신 제안이 현장에서 큰 이목을 끌었다. 구체적으로는 시·도 경계를 허문 경제 영토 확장을 위한 ‘차세대 반도체 거점 조성’을 필두로, 고령농의 안정적 노후를 보장하는 ‘개방형 스마트팜 연금 프로젝트’, 호남의 청정 자원을 무기로 한 ‘글로벌 바이오 수출 전략’, 농촌 소멸을 막기 위한 생활 인프라 구축인 ‘농촌 편의점 거점화’ 등이 테이블에 올랐다.

행사에 참석한 한 정책위원은 “전남광주통합특별시라는 거대 메가시티의 첫 단추를 채우는 자리에 시민 대표로 참여해 뜻깊다”며 “미래 산업과 농수산, SOC 등 전 분야에 걸쳐 혁신적인 아이디어를 직접 제안하고 행정에 반영할 수 있어 유익했다”고 소회를 전했다.

전남도는 행정 주도의 일방적 정책 집행 관행을 깨기 위해 이번 ‘20조 시민공동체 포럼’을 향후 완전히 독자적인 민간 주도의 상설 시민 정책 플랫폼으로 확대 개편해 나간다는 복안이다. 지난해 9월 첫 발을 뗀 ‘바란’ 행사는 지금까지 총 5차례 열려 1,200여 명의 시·도민이 거주지나 주제 제한 없이 소통하는 호남의 대표 공론장으로 자리매김했다.

강위원 전남도 경제부지사는 “시·도민들이 현장에서 길어 올린 혁신적인 제안들이야말로 전남광주통합특별시의 성공을 견인하는 가장 강력한 엔진”이라며 “통합특별시가 단순한 행정구역 결합을 넘어 대한민국 지방정부가 나아가야 할 진정한 자치 분권의 성공 모델이 되도록 시도민들의 지속적인 애정과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

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