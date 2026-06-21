[심호섭의전쟁이야기] 세 번의 위기를 넘은 美 육군사관학교

6·25전쟁이 한창이던 1951년 말, 대한민국 육군사관학교는 경남 진해에서 4년제 정규 사관학교로 다시 문을 열었다. 당시 정부는 육사를 ‘한국의 웨스트포인트’로 키우고자 했다. 신생 미국이 웨스트포인트를 중심으로 전문 장교단을 육성했듯, 한국도 전쟁의 폐허 속에서 국방을 책임질 전문 장교단을 키워내고자 했다.

오늘날 웨스트포인트는 세계에서 가장 유명한 사관학교이자 미국 최고의 대학 가운데 하나로 평가받는다. 그러나 200여년의 역사가 영광만으로 채워진 것은 아니다. 여러 차례 존재가 부정당했고, 때로는 폐지론까지 있었다.

미 육사 생도들의 도열 모습. Army University Press

첫 번째 위기는 잭슨 민주주의가 한창이던 1830년에 찾아왔다. 테네시주 하원의원 크로켓은 웨스트포인트 폐지 결의안을 제출했다. 국가가 특정 소수에게 세금으로 군사교육을 제공해 군사 귀족을 양성하는 것은 민주주의 원칙에 어긋난다는 이유였다. 결의안은 받아들여지지 않았지만, 이를 계기로 의회는 의원 추천 제도를 정비해 특정 계층의 독점을 막고 학교의 국가적 대표성과 정당성을 강화했다.

두 번째 위기는 남북전쟁이었다. 1861년 전쟁이 발발하자 약 300명의 졸업생이 남부연합군에 가담했고, 일각에서는 사관학교 폐지를 주장했다. 그러나 북군의 그랜트와 셔먼을 비롯한 주요 지휘관 역시 웨스트포인트 출신이었다. 전쟁은 전문 군사교육의 가치를 입증했고, 웨스트포인트는 미 육군 전문성의 상징으로 자리 잡았다.

세 번째 위기는 베트남전쟁 이후였다. 미국의 실패와 군에 대한 불신 속에서 장교단에 대한 비판 역시 거세졌다. 그 불신은 1976년 생도 153명이 퇴교한 사상 최대 규모의 부정행위 스캔들로 정점에 이르렀다. 나아가 장교를 반드시 사관학교에서 양성해야 하냐는 근본적인 의문까지 제기됐다. 이에 웨스트포인트는 전투 지휘관 양성에 머물지 않고 군과 국가를 이끌 리더를 육성하는 기관으로 스스로를 재정립했다. 이를 위해 제도와 교육과정을 개혁하고 인문학과 리더십 교육을 강화했으며, 같은 시기 처음으로 여생도를 받아들였다.

민주주의 국가에서 무력을 쥔 군사 엘리트 교육기관은 견제의 대상이 된다. 이에 미국은 전문 장교교육 자체를 부정하기보다 민주적 통제와 제도 개혁으로 문제를 해결했다. 그 중심에 ‘사관학교 방문위원회’가 있다. 1815년 학교 감독 기구로 출발한 이 위원회는 오늘날 상·하원 의원과 대통령이 지명한 인사들로 구성돼, 매년 사관학교를 방문해 교육과정과 운영 전반을 점검하고 그 결과를 대통령에게 보고한다. 학교가 군 내부의 논리만으로 운영되지 않고 의회와 사회의 감시 아래 놓이도록 한 것이다.

이처럼 웨스트포인트는 위기 때마다 스스로 변화하며 존재 이유를 입증했다. 밥그릇 싸움에 연연하지 않고 스스로를 개혁했고, 정치권 역시 사관학교를 정쟁의 대상으로 삼기보다 국가의 미래라는 관점에서 이를 뒷받침했다. 웨스트포인트는 비판받았기 때문에 살아남았고, 살아남기 위해 변화했다.

심호섭 육군사관학교 교수·군사사학과

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