부산 대연역서 70대 몰던 승용차 인도로 돌진… 보행자 등 2명 숨지고 3명 부상

21일 오후 1시쯤 부산 남구 대연동 대연역 인근서 발생한 교통사고 현장. 부산소방재난본부 제공.

부산의 한 내리막길에서 승용차가 인도로 돌진해 보행자들을 덮치면서 5명의 사상자가 발생하는 참사가 일어났다.

21일 부산남부경찰서와 부산소방재난본부에 따르면 이날 오후 1시 8분쯤 부산 남구 대연동 대연역 인근 내리막길에서 A 씨(70대)가 몰던 K7 승용차가 인도 위 보행자들을 들이받았다.

이 사고로 인도 등을 걷던 40대 여성 1명이 현장에서 숨졌고, 70대 여성 1명은 심정지 상태로 인근 병원에 급송됐으나 끝내 사망했다. 또 다른 보행자인 30대 여성과 10대 여성도 부상을 입고 병원으로 이송됐다.

운전자 A 씨의 차량은 보행자들을 연이어 충격한 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈춰 섰으며, 사고 충격으로 차량에 화재가 발생해 출동한 소방대원들에 의해 진화됐다. 이 과정에서 운전자 등을 포함해 총 5명의 사상자가 집계됐다.

경찰 조사 결과 A 씨는 음주나 무면허 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. A 씨는 현재 “브레이크가 작동하지 않았다”며 차량 이상을 주장하고 있다.

경찰과 소방 당국은 현장 수습과 함께 블랙박스 영상을 확보하는 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

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