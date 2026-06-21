한동훈 "전재수와 최근 통화…북구 발전위해 협력키로"

무소속 한동훈 의원은 21일 최근 전재수 부산시장 당선인과 직접 통화해 부산 북구 발전을 위한 협력을 약속했다고 밝혔다.



한 의원은 이날 KNN '톡앤썰'에 출연해 "비교적 최근 전재수 시장과 통화했는데, 부산과 북구를 발전시키기 위해 서로 협력하자고 했다"며 "부산시장을 민주당이 가져갔지만 제가 여기서 이김으로써 발전적 방향의 견제와 균형이 작용할 수 있는 문제라고 생각한다"고 말했다.

무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

이어 "저는 부산 북구를 제대로 발전시키는 방향이라면 누구와도 협조할 것"이라며 "부산 북구에 영원히 살 거다. 북구를 발전시키고, 우선 순위를 높이는 데 남은 일생을 바칠 것"이라고 강조했다.



부산 북갑은 전 당선인이 내리 3선을 지낸 지역구로, 한 의원은 전 당선인의 부산시장 출마로 치러진 이번 보궐선거에서 당선됐다.



한 의원은 국민의힘 복당 가능성에 대해선 "가능하지 않다고 보는 사람은 별로 없는 것 같다"며 "이 선거는 민심의 큰 흐름을 보여주는 것이고, 제가 돌아가서 정상화시켜야 2028년 총선과 대선에서 희망이 보이는 것이라는 메시지를 분명히 주셨다고 생각한다"고 답했다.



그러면서 "여기서 제가 승리한 것은 '스윙보터' 중도층의 지지를 받아왔다는 것으로밖에 해석할 수 없다. 이것이 보수 정치가 총선에서 이기고 대선에서 이길 수 있는 필승 공식"이라며 "다른 부산 의원들이 장동혁 노선으로 가려고 하겠냐. 이제는 그 '장강의 흐름'을 거스르려는 사람은 없다"고 강조했다.



한 의원은 "보수 재건에도 시한과 골든타임이 있다. (보수 진영 지지자들도) 최대한 빨리 통합하고 새로운 길로 가라는 생각이실 것"이라며 "그걸 감안한다면 머지않아 이뤄질 것이라고 생각하는 것이지, 정치인 간의 관계로 할 문제가 전혀 아니다. 참고로 그런건 저는 다 잊었다"고 덧붙였다.



또 국민의힘 박대출 의원이 대표발의한 사전투표 폐지 법안에 공동발의자로 참여한 것과 관련해선 "법무부 장관 때부터 제 지론이었기 때문에 흔쾌히 공동발의에 응했다"며 "누구랑 친하다의 문제가 아니라 어떤 것이 해야 할 일인가를 중심으로 정치해왔기 때문에 지금도 달라진 건 없다"고 말했다.

<연합>

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