청년보다 많아진 고령층 상용직…고용의 질도 세대 역전

60세 이상 고령층의 상용근로자 수가 처음으로 청년층을 추월한 것으로 나타났다. 기대수명 증가와 노후 소득 확보 필요성 등으로 노동시장에 남는 고령층이 늘어난 반면, 청년층은 인구 감소보다 더 빠른 속도로 상용근로자 일자리가 줄어들면서 고용의 질에서도 세대 역전 현상이 나타난 것으로 분석된다.

21일 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터 온라인분석에 따르면, 올해 5월 기준 60세 이상 상용근로자는 220만명으로 청년층(15∼29세) 상용근로자 212만4000명보다 7만6000명 많은 것으로 집계됐다. 관련 통계 비교가 가능한 2014년 이후 5월 기준으로 60세 이상 상용근로자 규모가 청년층을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 고용계약 기간이 1년 이상인 상용근로자는 임금근로자 중 가장 안정적인 형태로 정규직과 가깝게 분류된다.

60세 이상 고령층의 상용근로자 수가 처음으로 청년층을 추월한 것으로 나타났다. 서울 서초구 강남역 인근에서 직장인들이 이동하고 있다. 연합뉴스

청년층 상용근로자는 5월 기준으로 2022년 255만8000명을 기록한 이후 올해까지 4년 연속 감소하고 있다. 이 기간 청년층 상용근로자는 17.0% 줄어 청년층 인구 감소율 9.0%의 두배에 육박했다. 올해는 청년층 상용근로자 감소율(-6.9%)이 인구 감소율(-1.9%)의 3.6배에 달했다.

반면, 고령층 상용근로자는 증가세가 이어지고 있다. 최근 4년간 60세 이상 인구는 15.1% 증가했는데, 상용근로자는 인구증가율의 2.8배인 42.8%가 뛰었다. 전체 취업자 가운데 60세 이상 고령층이 차지하는 상용근로자 비중도 2014년 14.5%에서 올해 30.5%를 기록해 처음으로 30%대를 넘어섰다.

이는 청년층 고용 둔화와 고령층 노동시장 유입 확대가 맞물린 결과로 풀이된다. 청년층의 상용근로자 규모가 축소된 것은 최근 기업들이 신규 채용을 줄이고 경력직 중심 채용을 확대하고 있는데다, 상용근로자 규모가 가장 큰 제조업의 장기 불황이 이어진 영향으로 보인다. 인공지능(AI) 도입 확대로 정보통신업 초급 직무 일자리가 줄어든 점도 청년층 고용 여건을 악화시킨 요인으로 지목된다. 지난달 정보통신업 상용근로자는 30대 이상 모든 연령대에서 늘었지만, 유일하게 청년층에서만 전년 동월 대비 5만8000명 급감했다. 같은 기간 청년층 제조업 상용근로자도 3만3000명 줄었다.

고령층은 기대수명 증가와 노후 소득 확보 필요성 등으로 경제활동을 이어가려는 수요가 커지면서 노동시장에 남거나 재진입하는 사례가 늘고 있다. 고령층 상용근로자가 많은 보건·사회복지 서비스업은 돌봄 수요 확대 등으로 지난달 5만5000명 늘었다.

정부도 청년 고용 대책 마련에 고심하고 있다. 지난 17일 관계부처 합동 일자리전담반 회의에서 ‘K-뉴딜 아카데미’ 등 기존 청년 고용 지원 사업을 논의한 데 이어 신규 대책도 발굴하기로 했다. 정부는 당분간 매주 회의를 열어 고용 현황을 점검해 나갈 계획이다.

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