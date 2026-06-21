러, 모스크바 정유공장 지키려다 제 발등 찍었나…우크라 드론전 앞에 뚫린 방공망

우크라이나의 모스크바 정유공장 공습 이후 러시아 방공망의 허점과 에너지 공급망 취약성이 동시에 드러나고 있다. 대형 폭발 일부가 러시아군 방공 미사일의 오폭일 수 있다는 영상 분석이 나온 가운데, 모스크바 연료 공급 차질 우려도 커지고 있다.

우크라이나의 드론 공격이 발생한 지난 18일(현지시간) 러시아 모스크바의 카포트냐 정유공장에서 폭발이 발생한 모습. 소셜미디어 영상 캡처

19일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 사회관계망서비스(SNS) 영상을 분석한 결과 지난 18일 발생한 러시아 수도 모스크바 인근 정유공장 폭발 사고 는 러시아군의 오폭일 수 있다고 보도했다. 해당 영상에는 폭발 당시 폭발 당시 모스크바 정유 시설 인근을 비행하는 드론을 요격하려는 듯 대공 미사일 2발이 지상에서 발사되는 모습이 담겼다. 미사일들은 저고도 궤적을 그리며 연료 저장고 쪽을 향해 빠르게 날아갔고 곧바로 연료 저장고는 화염에 휩싸였다. 폭발의 위력을 보여주는 듯 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 그대로 포착됐다. 영상 속 포착된 미사일은 러시아 병사들이 총처럼 쏠 수 있는 휴대용 대공 미사일(MANPADS)인 것으로 보인다. 영국 국방학 연구자인 마이클 클라크는 “발사 지점, 낮은 궤적, 비행 초기 발사 연기가 동반되지 않는 점 등은 MANPADS라는 가설을 강력히 뒷받침한다”고 설명했다. NYT는 다른 SNS 영상에는 정유 시설 인근 도로에서 러시아 군이 우크라이나 드론을 격추하기 위해 MANPADS를 발사하는 모습이 담겼다고 전했다.

이번 공격은 우크라이나가 모스크바를 상대로 감행한 최대 규모 장거리 공습으로 평가된다. 러시아 국방부는 18일 밤사이 전국 여러 지역에서 우크라이나 드론 555대를 격추했다고 주장했고, 모스크바 시장 세르게이 소뱌닌은 수도권으로 접근하던 드론 약 180∼190대를 격추했다고 밝혔다. 다만 일부 드론은 모스크바 정유공장까지 도달해 폭발이 일어난 것으로 보인다.

로이터가 인용한 업계 소식통에 따르면 18일 공격으로 카포트냐 정유공장의 주요 원유 처리 설비가 손상됐다. 해당 설비는 하루 약 14만 배럴을 처리할 수 있어 공장 1차 정제 능력의 47%를 차지한다. 이 정유공장은 이미 16일 우크라이나의 공격으로 주요 설비가 손상돼 가동을 멈춘 상태였다. 로이터는 소식통을 인용해 두 차례 공격으로 공장이 며칠간 가동을 중단할 것으로 예상된다고 전했다. 이 정유공장은 러시아 국영 가스프롬 계열이 운영하는 주요 시설로, 모스크바 지역 연료 공급에서 큰 비중을 차지한다. 가디언은 해당 공장이 모스크바 휘발유의 최대 40%, 디젤의 약 절반을 공급한다고 전했다.

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