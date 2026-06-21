중앙그룹 “회생절차” 본격 시작…ARS 적용 여부 갈림길

JTBC가 채무불이행(디폴트)을 선언한 이후 중앙그룹 계열사인 콘텐트리중앙과 자회사 메가박스중앙 등이 신청한 회생개시 신청에 대한 법원 심리가 시작한다.

서울 마포구 JTBC 본사 모습. 연합뉴스

21일 법조계에 따르면 서울회생법원 회생2부(재판장 정준영 법원장)는 이달 23일 JTBC를 포함한 중앙그룹 계열사 5곳의 대표자 심문기일을 진행한다. 오전 10시 중앙홀딩스를 시작으로 오전 11시 중앙피앤아이, 오후 2시 JTBC, 오후 3시 메가박스중앙, 오후 4시 콘텐트리중앙 순서다.

중앙피앤아이·중앙홀딩스·JTBC 사건은 홍준서 부장판사가, 메가박스중앙과 콘텐트리중앙 사건은 권성우 부장판사가 각각 주심을 맡고 있다. 심문기일엔 홍정인·남용석 메가박스중앙 대표이사, 이중원 중앙피앤아이 및 중앙홀딩스 대표이사, 전진배 JTBC 대표이사 등이 대표자 자격으로 출석할 전망이다.

재판부는 대표자의 인적 사항을 비롯해 채무자의 개요, 자산 및 부채 현황, 회생절차 신청 이유 등을 묻고 답변을 듣는다. 이를 통해 채무자의 개요, 관계회사 현황, 재산 및 부채 현황, 회생절차 신청 이유 등을 살펴보고 회생절차 개시 여부를 결정한다. JTBC가 신청한 자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램 적용 여부도 판단할 전망이다. 채무자회생법은 회생절차 개시 신청일로부터 1개월 이내에 회생절차 개시 여부를 결정해야 한다고 규정하고 있다.

앞서 중앙그룹의 핵심 계열사인 JTBC는 이달 12일 206억원 규모의 유동화 차입금을 제때 갚지 못해 디폴트를 선언했다. 이후 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙, JTBC는 회생절차 개시를 신청했다. 법원은 이들 업체의 자산과 채권을 동결했다.

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