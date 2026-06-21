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李대통령, 靑 수석급 5명 인사 개편 단행…홍보 성기홍·민정 한찬식

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령이 21일 청와대 수석급 5명을 새로 임명하는 인사 개편을 단행했다. 

 

이 대통령은 이날 대통령비서실 홍보소통수석·민정수석·사회수석 및 국가안보실 1·3차장을 새로 임명했다고 강훈식 대통령 비서실장이 청와대 춘추관 브리핑을 통해 밝혔다.

강훈식 비서실장이 21일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 새로 임명한 참모들과 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
강훈식 비서실장이 21일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 새로 임명한 참모들과 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강 실장은 “이번 인사는 지난 1년간의 성과를 토대로 국정 2년 차 비전인 ‘대체불가 대한민국’을 속도감 있게 구현하는 데 중점을 뒀다”고 설명했다.

 

신임 홍보수석으로는 성기홍 전 연합뉴스 사장이 임명됐다. 민정수석에는 검찰 출신인 한찬식 김앤장법률사무소 변호사가, 사회수석에는 민주노총 수석부위원장 출신인 김경자 우석대 객원교수가 각각 발탁됐다. 국가안보실 1차장에는 강건작 대통령 직속 미래국방전략위원회 위원이, 3차장에는 송기호 현 청와대 경제안보비서관이 각각 선임됐다.

 

강 실장은 개편 폭과 관련해 “(현재) AI미래기획수석이 공석이기 때문에 채워질 것이니 사실상 (수석 교체 폭은) 4명이라고 봐야 하고, 국가안보실 (차장도) 청와대에서는 다 수석에 해당되기 때문에 총 6명에 해당되는 것”이라며 “이건 전체의 3분의 1이 넘는 숫자, 2분의 1에 가까운 숫자”라고 했다. 이어 “중폭 이상의 청와대 인사 개편이 있었다고 보는 게 맞다”며 “이는 좀 더 개혁하고, 좀 더 우리 스스로를 채찍질하는 데 게을리하지 않겠다는 저희들의 의지 표명도 담겨 있다”고 덧붙였다.

 

강 실장은 “지난 1년 동안 국민주권정부는 내란에 따른 충격과 혼란을 극복하고 국민의 더 나은 삶을 위해서 쉼 없이 달려왔고 또 일정 부분 상당한 성과를 거뒀다고 자평한다”며 “그 과정에서 이번에 교체되는 수석들을 비롯한 청와대 참모진의 헌신과 노력이 있었고, 그 부분은 매우 감사하게 생각한다”고 말했다. 그러면서 “임기 2년 차를 맞이한 지금은 현재까지 낸 국정 성과를 바탕으로 ‘대체불가 대한민국’을 만들어야 할 지점이라고 생각하고 있다”며 “국정의 속도를 더 높여서 글로벌 외교 안보 강국, 규범과 규칙이 지켜지는 정상 사회, 국민의 삶을 지키는 데 힘을 다할 것이고 신임 수석들께서 그런 절박한 심정으로 대한민국의 미래를 위해서 노력해주실 것이라 기대하고 있다”고 했다.


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