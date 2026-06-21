‘의대급 인기’ 라더니…‘삼전닉스’ 반도체학과, 서울대도 제쳤다

반도체 호황에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 계약학과의 2026학년도 정시 합격 점수가 서울대 자연계열을 앞지른 것으로 나타났다. SK하이닉스와 계약한 한양대 반도체공학과는 지방권 의대보다도 입결이 높았고, 나머지 계약학과들도 의대와의 점수 차가 0.2~4점에 불과했다.

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

21일 종로학원이 대입정보포털 ‘어디가’에 공개된 2026학년도 정시 합격 점수(국어·수학·탐구영역 백분위 평균, 최종 등록자 중 상위 70% 컷)를 분석한 결과, 반도체 계약학과 5곳의 평균 합격 백분위는 96.2점으로 서울대 자연계열(95.8점)보다 0.4점 높았다.

현재 SK하이닉스와 계약을 맺은 학과는 한양대 반도체공학과, 고려대 반도체공학과, 서강대 시스템반도체공학과 등 3곳이다. 삼성전자는 성균관대 반도체시스템공학과·연세대 시스템반도체공학과 2곳과 계약했다.

기업별 평균 합격선을 보면 SK하이닉스 계약학과 3곳은 평균 96.7점으로, 삼성전자 계약학과 2곳(95.5점)보다 1.2점 높게 나타났다.

대학별로는 한양대 반도체공학과가 백분위 98점으로 가장 높은 합격선을 기록했다. 이어 고려대 반도체공학과(97점), 성균관대 반도체시스템공학과(96점), 서강대 시스템반도체공학과와 연세대 시스템반도체공학과(각 95점) 순이었다.

의대와 비교해도 격차는 크지 않았다. 2026학년도 전국 38개 의대의 정시 합격 점수는 경인권 99.0점, 서울권 98.8점, 지방권 97.2점이었다. 한양대 반도체공학과는 지방권 의대보다 0.8점 높은 합격선을 기록했으며, 나머지 계약학과들도 의대보다 0.2~4점 낮은 수준에 그쳤다.

업계에서는 반도체 계약학과의 높은 취업 안정성과 기업 지원 혜택이 최상위권 수험생들의 선호도를 끌어올린 것으로 보고 있다.

계약학과 학생들은 졸업 후 계약 기업 취업 기회가 제공되고 장학금 등 다양한 지원도 받을 수 있어 의대와 함께 최상위 선택지로 꼽는 분위기다.

2027학년도부터 지역의사제가 도입돼 의대 모집 정원이 늘어나는 데다, 반도체 계약학과에 대한 수험생 관심도 고조되고 있어 합격 점수 변동성이 크게 확대될 것으로 예상된다.

임성호 종로학원 대표는 “반도체 계약학과와 의대에 동시에 합격한 수험생들이 어느 쪽을 선택할지가 향후 입시의 중요한 변수가 될 것”이라며 “최종 등록 결과에 따라 합격 점수에도 상당한 변화가 나타날 수 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지