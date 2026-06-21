이제 1리 차밖에 안 난다…이정후, 2루타 2개로 타율 0.331로 타격 1위 로페스 맹추격

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국프로야야구 메이저리그(MLB) 2루타 두 방을 추가하며 타격 선두 등극을 바라보고 있다.

MIAMI, FLORIDA - JUNE 20: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants runs toward second base after hitting a double against the Miami Marlins during the second inning at loanDepot park on June 20, 2026 in Miami, Florida. Sam Navarro/Getty Images/AFP (Photo by Sam Navarro / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)/2026-06-21 06:34:46/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이정후는 21일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 마이애미 말린스와 원정 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타를 치고 득점 2개를 곁들였다. 이로써 이정후의 시즌 타율은 0.331(260타수 86안타)로 올라갔고, OPS(출루율+장타율)는 0.823이 됐다. 리그 타격 1위를 달리는 오토 로페스(마이애미)는 이날 5타수 1안타에 그쳐 타율이 0.332로 내려가면서 타율 2위 이정후와 1위 로페스의 격차는 불과 1리(0.001)로 좁혀들었다.

2회초 선두타자로 경기 첫 타석에 나선 이정후는 마이애미 선발 맥스 마이어의 5구째 몸쪽 낮은 스위퍼를 잡아당겨 외야 오른쪽 깊숙한 곳으로 가는 2루타를 날렸다. 3경기 연속 2루타. 이어 슈미트의 안타로 3루로 진루한 뒤 드루 길버트의 적시타로 옴에 들어왔다.

3회초 중견수 뜬공, 5회초 내야 땅볼로 물러났던 이정후는 8회초 1사 주자 없는 상황에서 나선 네 번째 타석에서 다시 안타 생산을 재개했다. 이정후는 왼팔 불펜 케이드 깁슨의 몸쪽 높은 커브를 정확하게 받아쳐 또 우익수 방면 2루타를 날렸다. 이정후는 2사 후 나온 케이시 슈미트의 2루타 때 홈을 밟아 3-6으로 따라가는 득점을 책임졌다.

샌프란시스코는 이정후의 활약에도 불구하고 실책 4개를 저지르며 3-6으로 패했다.

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