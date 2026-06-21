"44도까지 올라"…美 그랜드캐니언서 등산객 3명 열사병 사망

미국의 대표적인 국립공원 그랜드 캐니언에서 일주일 사이 등산객 3명이 열사병으로 숨졌다.



20일(현지시간) AP통신과 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 국립공원관리청(NPS)은 최근 그랜드 캐니언에서 2건의 사망 사고가 발생해 총 3명이 숨졌다고 발표했다.

미국의 대표적인 국립공원 그랜드 캐니언에서 일주일 사이 등산객 3명이 열사병으로 숨졌다.

지난 16일 북부 카이바브 등산로에서 60대 남녀 한 쌍의 시신이 발견됐으며, 이보다 앞서 12일에는 72세 남성 한 명이 남부 카이바브 등산로에서 쓰러진 뒤 숨졌다.



이들은 모두 열사병으로 사망한 것으로 추정된다. 사망자가 발생한 등산로는 경치가 아름답지만, 그늘이 거의 없고 물을 구할 수 없는 구간으로 알려졌다.



국립공원관리청은 "(협곡) 안쪽 캐니언에서 기온이 위험한 수준으로 올라가면서 온열 관련 사고가 증가했다"며 "하루 중 가장 더운 시간에는 등산객을 순식간에 압도하는 조건이 만들어진다"고 말했다.



저스틴 존드로 애리조나주 국립기상청 기상학자는 협곡에서는 아래로 내려갈수록 기온이 오른다며 지난 화요일에는 협곡 바닥 온도가 최고 화씨 112도(섭씨 44도)까지 올랐다고 전했다.



또 다른 사망 사고가 발생한 12일에는 바닥 최고 기온이 109도(섭씨 42.8도)였다.



이어 협곡을 내려갈 때는 비교적 시원한 기온 속에서 이동할 수 있지만 다시 빠져나가려 할 때는 가파른 오르막길과 뜨거운 기온 때문에 열사병 증상이 일어날 수 있다고 설명했다.



국립공원관리청은 최근 그랜드 캐니언에서 사고가 늘어난 데다가 다음 주 폭염까지 예상되자 오전 10시부터 오후 4시 사이에 등산로 이용 자제를 권고했다.

<연합>

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