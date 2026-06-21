전원주, 은행에서 줄 서본 적 없어…지점장이 마중 나오는 재산은?

전원주가 절약 정신에 대해 이야기하며 은행에서 지점장이 마중 나오는 자산 규모에 대해 언급했다.

전원주가 절약 정신에 대해 이야기하며 은행에서 지점장이 마중나오는 자산 규모에 대해 언급했다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 캡처

지난 20일 방송된 MBN 예능 ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘피 같은 돈 내가 지킨다’라는 주제로 다양한 이야기가 오갔다.

‘돈을 지키기 위해 이것까지 해봤다’라는 주제로 이야기가 이어지자, 전원주는 “제가 초등학교 5학년 때 이북에서 피란 왔다. 어머님이 시장에서 떡 장사를 하셨다. 초등학교 5학년 때부터 돈 버는 걸 알았다”고 전했다.

극강의 절약 생활을 이어가는 전원주. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 캡처

전원주는 “지금도 돈 앞에서 발발 떤다. 큰돈을 쓸까 봐 돈을 다려서 100장 단위로 묶어서 은행으로 간다. 우리 집에 와보면 깜짝 놀란다. 집은 커도 등 하나로 버틴다”고 말했다.

전원주는 “부엌에 들어가다가 문이 닫힌 걸 모르고 부딪혀서 병원까지 갔다. 더듬더듬 이렇게 다녀야 하는데 검침원이 나와서 (전기를)너무 안 써서 놀라더라. 이거 고장 난 거 아니냐고 하더라. 깜짝깜짝 놀란다. (전기세) 만 원 밑으로 나온다”고 말했다.

큰 집에서 전기세가 만원 밑으로 나온다는 전원주. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 캡처

노사연은 “방이 4개인데?”라면서 깜짝 놀랐다. 전원주는 “한 등만 켜고 산다”고 했다. 노사연은 “그러다 언니 다치면 어떻게 해”라고 걱정했다.

전원주는 “더듬더듬 다니고 쓰는 재미보다 모으는 재미를 갖자”고 했다. 전원주는 “이렇게 돈을 모은다. 이만큼씩 모이면 은행으로 간다. 그러면 거기 지점장들이 다 나와서 인사한다. 이 맛이다”라고 웃으며 이야기했다.

전원주는 자산이 몇십억은 되어야 은행 지점장이 마중 나온다고 밝혔다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 캡처

또 “나는 가서 줄을 서 본 적이 없다. 지점장실로 들어간다. 그럼 전부 나와서 인사를 하는데 그 맛이 최고다”라고 강조했다.

이에 이홍렬은 “은행장이 마중 나오는 건 몇억 이상 되어야 하나?”라고 물었다. 노사연은 “1억 가지고 안 되죠? 한 30억 돼야 하나?”라며 추측했다. 전원주는 “그렇지. 몇십 억 원은 되어야 한다”고 답했다.

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