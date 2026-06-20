전국 대체로 흐리고 구름…낮 최고 30도 [내일날씨]

일요일인 21일은 전국이 가끔 구름 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 강원영동은 대체로 흐리고 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

서울 중구 남산에서 바라본 도심이 구름 때문에 안보이고 있다. 뉴시스

20일 기상청은 “강원산지·동해안은 21일 아침까지 비가 내리겠고, 오후까지 바람이 매우 강하게 불겠다”며 “동해상에는 물결이 최대 5m 이상으로 매우 높게 일겠다”고 예보했다.

예상 강수량은 강원북부 산지·동해안 20~60㎜, 강원중·남부 산지·동해안 5~40㎜다.

새벽부터 아침 사이 경기내륙과 강원내륙, 충청권, 전라권, 경상권 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 강이나 호수, 골짜기 인근 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

동해안에는 당분간 너울에 의한 높은 물결이 방파제나 갯바위를 넘는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 22~30도로 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 19도, 인천 19도, 수원 18도, 춘천 17도, 강릉 18도, 청주 18도, 대전 18도, 전주 18도, 광주 19도, 대구 19도, 부산 21도, 제주 21도 등으로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 23도, 청주 29도, 대전 28도, 전주 28도, 광주 30도, 대구 29도, 부산 28도, 제주 26도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

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