탕웨이, 출산 임박?…베이징 공항서 포착

배우 탕웨이가 둘째 출산을 앞두고 홍콩으로 향한 것이 아니냔 추측이 제기됐다.

20일 중화권 매체들에 따르면 탕웨이는 최근 남편인 김태용 감독과 함께 베이징 서우두국제공항에서 포착됐다.

배우 탕웨이와 김태용 감독. 뉴시스

공개된 모습에서 탕웨이는 짧게 자른 단발머리에 넉넉한 체크무늬 셔츠와 검은색 바지를 매치해 편안한 차림으로 등장했다.

그의 눈에 띄게 불러온 배가 포착되면서 출산이 임박한 것 아니냐는 관측이 이어지고 있다. 현지에서는 탕웨이가 홍콩에서 둘째를 출산할 가능성에 무게를 두고 있다.

앞서 탕웨이는 지난 4월 소셜미디어에 중국어로 "우리 집에 새끼 말이 하나 더 생기게 됐다"며 "정말 큰 뜻밖의 일이다. 매우 기쁘다"고 임신 소식을 전했다.

탕웨이는 영화 '만추'(2009)를 함께 작업한 김태용 감독과 2014년 결혼했다. 지난 2016년 첫째 딸 서머(Summer)를 홍콩에서 출산했다.

과거 탕웨이는 한국에서 출산하지 않는 이유를 묻는 질문에 "닭과 오리처럼 말이 안 통하면 곤란하잖아요"라고 답했다.

<뉴시스>

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