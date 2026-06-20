조정석, 전 여친과 우연한 만남… “그 남편도 내가 알고 있는 사람이었다”

배우 조정석이 어린 시절 추억이 깃든 동네를 찾던 중 학창 시절 첫사랑과 다시 마주했던 특별한 경험을 공개해 관심을 모았다.

조정석은 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘방화동의 정석 탐방기 | 뿌리를 찾아 방화동&공항동으로 왔습니다’이라는 제목의 영상을 게재했다.

‘방화동의 정석 탐방기 | 뿌리를 찾아 방화동&공항동으로 왔습니다’ 영상 속 조정석. 채널 조정석

이날 그는 고향인 서울 강서구 방화동 곳곳을 방문했다. 영상에서 그는 자신이 자라온 동네를 돌아보며 어린 시절 기억과 학창 시절 겪었던 다양한 이야기를 전했다.

추억이 담긴 장소를 찾던 조정석은 친구들과 함께 보냈던 시간을 떠올리던 중 중학교 시절 만났던 여자친구에 대한 이야기를 꺼냈다.

그는 당시를 회상하며 “예전에 여기서 친구들과 오랜만에 만났다”며 “한 가족이 들어왔는데 중학교 때 내 여자친구였다”며 풋풋했던 첫 연애 시절을 떠올렸다.

특히 당시 재회의 순간이 더욱 특별했던 이유는 함께 있던 가족 때문이었다. 조정석은 친구가 아이와 남편을 함께 데리고 온 사실을 전하면서 “그 남편도 내가 알고 있는 사람이었다”고 전했다. 그는 “예전에 같은 교회를 다녔던 사이였고, 그 친구가 나에게 소개해 주었다”고 덧붙였다.

또 “같이 떡볶이 먹으러 가면 손이 닿을까 봐”라며 순수했던 감정을 표현했다.

오랜 시간이 지나 각자의 삶을 살아가던 중 우연히 마주한 첫사랑과의 만남은 조정석에게도 깊은 인상으로 남았다. 그는 “정말 오랜만에 만나서 신기했고, 반갑게 느껴졌던 순간이었다”고 당시의 감정을 밝혔다.

조정석은 “신기하더라”며 당시 느꼈던 감정을 솔직하게 말했다.

한편 조정석은 지난 2018년 가수 거미와 결혼했으며, 두 딸을 두고 있는 것으로 전해진다. 배우로서 다양한 작품에서 활약해 온 그는 최근에도 꾸준히 대중과 만나며 활동을 이어가고 있다.

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