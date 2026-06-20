'13년 열애' 구교환♥이옥섭, 여전한 애정…"사랑스런 시선"

배우 구교환과 이옥섭 감독이 여전한 애정을 자랑했다.

19일 오후 6시50분 롯데시네마 월드타워에서 '군체'의 GV(관객과의 대화)가 진행됐다.

배우 구교환(왼쪽부터)과 이옥섭 감독, 연상호 감독. SNS 캡처

이 자리엔 연상호 감독과 배우 구교환, 이옥섭 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.

'군체' 배급사 쇼박스는 소셜미디어에 "감염 경로 추가 발견. 서영철(구교환)의 감염 확산 직전에 예상치 못한 인물까지 동조?! 이옥섭 감독의 사랑스러운 시선이 더해져 더욱 짙어진 '군체'의 세계. 감염은 아직 끝났습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 '군체' GV에 참석해 팬들과 소통 중인 구교환과 이옥섭 감독, 연상호 감독의 모습이 담겼다.

특히 13년째 열애 중인 구교환, 이옥섭 감독의 투샷이 눈길을 끌었다. 두 사람은 서울예대 영화과 선후배로 만났다.

'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그렸다.

전지현, 구교환, 권세정, 서영철 등이 출연했다. 전날 기준 누적 관객 수 534만명에 돌파했다.

<뉴시스>

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