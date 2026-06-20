[속보] 민주 “국힘, 李 진심도 왜곡…흠집내기 멈추고 민생경쟁 복귀하라”

김한나 더불어민주당 대변인. 뉴스1

더불어민주당은 20일 국민의힘을 향해 “무차별적인 대통령 흠집내기를 멈추고, 민생 경쟁의 장으로 복귀하기 바란다”고 했다.

김한나 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 “민심을 무겁게 받아들이겠다는 이 대통령의 발언마저 남 탓으로 둔갑시킨 국민의힘의 논평은 건전한 비판이 아니라 왜곡된 정치의 표본”이라며 이같이 말했다.

앞서 국민의힘은 이재명 대통령이 순방 성과 보고 기자회견에서 ‘국정은 변한 게 없는데 선거일을 기점으로 지지율이 폭락하고 있다’고 발언한 데 대해 “적반하장의 극치이자 현실 인식의 완전한 붕괴를 보여주는 충격적인 망언”이라고 비판했다.

김 대변인은 “이 대통령이 정치권의 갈등이 국민께 실망을 드리고 있다는 점을 분명히 짚은 것은 국정 최고책임자로서 민심을 더욱 경청하겠다는 책임의 표현”이라며 “국민의힘은 대통령 발언의 앞뒤 맥락을 잘라내 대통령의 말과 진심을 왜곡했다”고 지적했다.

그는 “국민의힘 눈에는 대통령의 성찰도 정쟁의 소재이고, 민생에 대한 고민도 공격의 빌미”라며 “국민의힘이야말로 고물가, 주거 불안, 자영업 위기 등 민생 위기를 말하면서도 정작 민생 해법 논의에는 입을 닫고, 대통령 흠집 내기와 국정 발목잡기에만 매달리고 있다”고 했다.

그러면서 “진정 대한민국의 민생경제와 미래를 걱정하는 정당이라면 국회에서 경제 회복을 위한 입법과 예산에 협력해야한다”며 “야당이 해야 할 일은 차마 입에도 담기 힘든 막말 논평이 아니라 민생 경쟁”이라고 꼬집었다.

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