국제유가 내렸는데…왜 주유소 기름값은 여전히 2000원대?

정부의 석유 최고가격제 연장과 국제유가 하락 영향으로 국내 휘발유 가격이 5주 연속 하락세를 이어가고 있다. 다만 하락 폭이 크지 않은 데다 여전히 리터(L)당 2000원대를 유지하고 있어 운전자들이 느끼는 부담은 여전한 상황이다.

서울시내 한 주유소에서 휘발유와 경유를 2000원 대에 판매하고 있다.뉴시스

20일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6월 셋째 주(14~18일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 리터당 2009.2원으로 전주보다 0.7원 하락했다. 5주 연속 하락세를 이어가고 있지만 하락 폭은 크지 않아 전국 평균 가격은 여전히 2000원대 초반에 머물고 있다.

지역별로는 서울이 리터당 2051.2원으로 전국에서 가장 높은 가격을 기록했지만 전주보다 0.3원 내렸다. 반면 대구는 1989.6원으로 전국에서 가장 낮았으며, 전주 대비 1.0원 하락했다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소의 휘발유 평균 판매가격이 2012.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소는 1995.7원으로 가장 저렴했다.

경유 평균 판매가격도 전주보다 0.7원 내린 2004.1원을 기록하며 휘발유와 함께 하락 흐름을 이어갔다.

국제유가도 약세를 나타냈다. 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 배럴당 74.8달러로 전주보다 13.6달러 내렸고, 국제 휘발유 가격은 103.6달러로 12.5달러 하락했다. 자동차용 경유는 116.5달러로 21.0달러 떨어져 낙폭이 더 컸다.

정부는 지난 18일 제6차 석유 최고가격제를 연장하면서 휘발유는 리터당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원의 최고가격을 유지하기로 했다. 정부의 가격 관리 정책과 국제유가 하락이 맞물리면서 국내 유가도 안정세를 보이고 있다.

다만 국제유가 변동이 국내 주유소 판매가격에 반영되기까지 통상 2~3주의 시차가 있는 데다 최근 주간 하락 폭이 리터당 1원 안팎에 그치면서 소비자들이 가격 인하를 체감하기는 쉽지 않은 상황이다.

정부는 향후 호르무즈 해협 통항 재개 등 중동 정세와 종전 진전 여부, 국제유가 흐름 등을 종합적으로 검토해 제7차 석유 최고가격제 시행 여부를 결정할 계획이다.

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