트럼프 “이란, 60일 내 합의 안 하면 마음에 안 드는 일할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 후속 협상에서 합의가 이뤄지지 못할 경우 공격이 재개될 수 있음을 시사해 이란을 압박했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 마친 뒤 기자회견하고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 새 대통령 전용기인 에어포스원을 소개하는 연설을 하며 “60일 사이에 이란과 합의가 이뤄져야 한다”고 말했다. 그는 합의가 불발될 경우 “그들이 마음에 들어 하지 않을 일을 할 것”이라고 강조했다.

다만 트럼프 대통령은 “그렇게까지 되진 않을 것으로 본다”며 “상황이 아주 좋게 진행될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “만약 우리가 그렇게 한다면, 호르무즈 해협에서 석유가 나오지 못하게 될 것”이라며 “수십억 달러짜리 선박을 가진 사람들은 하늘에 미사일이 날아다니는 것을 좋아하지 않으며, 바다 곳곳에 기뢰가 있는 것도 좋아하지 않는다”고 말했다.

이번 발언은 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU)에 담긴 60일 기한 내에 비핵화 방안 등을 포함한 최종 합의를 압박한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 미국과 이스라엘의 관계도 “아주 좋다”고 평가하며 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 “전사로 인정받아야 한다”고 말했다.

이는 이스라엘이 트럼프 대통령의 요구를 수용해 친이란 무장정파 헤즈볼라와 휴전에 들어간 상황을 염두에 둔 발언으로 보인다.

중국을 향해선 “시진핑 중국 국가주석에게 이란에 관여하지 말라고 요청했고, 그는 그러지 않겠다고 했다. 실제로 관여하지 않았다”며 “아주 좋은 일이다. 중국에 감사를 전하고 싶다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지