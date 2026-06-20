주방용품부터 여름 패션까지…주말 온라인몰 할인전 ‘풍성’

본격적인 여름을 앞두고 온라인 쇼핑몰이 주방용품과 제철 먹거리, 패션 상품을 앞세운 할인전에 나섰다. 냉장 보관용기와 텀블러 등 여름철 수요가 늘어나는 생활용품부터 초당옥수수, 홍감자 등 제철 농산물과 시즌 패션 상품까지 행사 품목도 다양하다.

11번가 제공

20일 업계에 따르면 11번가는 오는 21일까지 프라이팬과 냄비, 냉장 보관용기 등을 할인 판매하는 ‘주방용품 위크’를 진행한다.

행사에는 테팔과 락앤락, 바겐슈타이거, 해피콜, 써모스, 도루코 등 주요 주방용품 브랜드가 참여한다. 행사 상품에 따라 최대 20% 즉시 할인과 카드사 5% 추가 할인 혜택을 제공한다. 카드 할인 한도는 최대 10만원이다.

대표 상품은 프라이팬과 냄비 용도로 함께 사용할 수 있는 ‘해피콜 플렉스팬 IH 와이드 22㎝ 매트블랙’과 손잡이를 분리할 수 있는 ‘테팔 매직핸즈 스테인리스 스틸 뉴 이모션 볶음팬 26㎝’ 등이다.

국내에서 생산한 통주물 냄비 ‘PN풍년 마레 실버 브리즈 IH 18㎝ 편수’도 행사 상품으로 선보인다.

여름철 식재료 보관 수요를 고려해 유리와 스테인리스, 트라이탄 등 여러 소재의 냉장 보관용기도 마련했다.

텀블러 상품으로는 무게가 170g인 ‘써모스 뉴 데일리 원터치 텀블러 350㎖’와 1.2L 대용량 제품인 ‘팀 넛지 텀블러’ 등을 할인 판매한다.

SSG닷컴은 오는 24일까지 장보기 멤버십 행사인 ‘쓱7클럽 위크’를 열고 회원 전용 특가상품 100여 종을 선보인다.

대표 상품인 ‘느린농장 훈제오리 400g’은 50% 할인한 7000원대에 판매한다. ‘자연주의 유기농 군밤 240g’과 ‘매일견과 블루베리 20g 23봉’도 할인 대상에 포함됐다.

초당옥수수와 홍감자 등 여름 제철 농산물도 특가에 판매한다.

가공식품 가운데 CJ 행복한콩 국산두부 찌개와 CJ 고메피자, 상하치즈, 포스트 그래놀라 등은 2개 구매 시 50% 할인 혜택을 제공한다.

2080 치약과 크리넥스 마이비데, 좋은느낌 생리대 등 일부 생활용품은 ‘1+1’ 방식으로 판매한다.

쓱7클럽 회원이 행사 기간 쓱배송 상품을 10만원 이상 구매하면 기존 적립 혜택과 별도로 SSG머니 3000원을 추가로 받을 수 있다. 행사 상품에 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰도 제공한다.

신규 회원에게는 지정 상품 가운데 하나를 700원에 살 수 있는 ‘웰컴 700딜’과 1만원 상당의 장바구니 할인 쿠폰을 지급한다. 할인 대상과 쿠폰 사용 조건은 행사 페이지에서 확인해야 한다.

롯데온은 빈폴과 타미힐피거 등 인기 패션 브랜드의 여름 할인 행사를 진행한다.

20일 열리는 ‘빈폴 패밀리’ 행사에서는 빈폴 멘과 빈폴 레이디스, 핏플랍 등의 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 결제 조건에 따라 최대 15% 카드 할인 혜택도 제공한다.

구매 금액을 충족한 고객에게는 브랜드별로 양말과 양우산, 비치백, 키링 등의 사은품을 증정한다. 사은품은 준비된 수량이 소진되면 행사가 조기에 종료될 수 있다.

21일에는 타미힐피거 여성·남성·키즈 의류와 신발 등 여름 상품을 최대 55% 할인하는 행사를 진행한다.

행사 상품에 적용할 수 있는 최대 25% 할인 쿠폰과 최대 10% 카드 할인 혜택도 마련했다. 행사 당일 20만원 이상 구매한 고객에게는 추첨을 통해 브랜드 키링을 증정한다. 할인율과 쿠폰 적용 여부, 카드사별 혜택은 상품과 결제 조건에 따라 달라질 수 있다.

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