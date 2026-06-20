‘철기둥’ 김민재가 동료들을 감싸며 보여준 품격…“누구나 실수할 수 있잖아요. 대수롭게 생각하지 말고 다음 경기에 집중하자고…”

[과달라하라=남정훈 기자] ‘홍명보호’ 수비진의 중심인 ‘철기둥’ 김민재가 실점의 빌미가 됐던 김승규, 이기혁의 실수를 감쌌다.

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기, 대한민국 김민재가 멕시코 라울 히메네스를 마크하고 있다. 뉴시스

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.

승점 3을 챙긴 멕시코는 승점6(2승)으로 A조 1위를 확정했다. 반면 한국에겐 또 한 번 경우의 수가 놓였다. 25일 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전에서 승리하거나 비기면 조 2위를 차지하며 32강 토너먼트가 펼쳐지는 로스앤젤레스행 비행기를 탄다. 다만 남아프리카공화국에게 패하고, 체코가 멕시코를 잡으면 A조 최하위로 한국행 비행기를 예약해야하는 상황도 남아있다.

경기 뒤 믹스트존에서 김민재를 만났다. 지난 체코전을 마친 뒤에는 도핑 테스트 대상자여서 믹스트존에서 만날 수 없었다. 김민재는 “1차전을 이겨놓고 오늘은 승점을 가져오지 못해서 아쉽게 생각한다. 그래도 다음 경기에서 승점 3을 가져와야 하니까 다 잘 준비할 것이라 생각한다”라고 말했다.

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기, 대한민국 김민재가 공중볼 경합을 하고 있다. 뉴시스

대한민국 축구국가대표팀 김민재가 18일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 드리블을 하고 있다. 이날 경기는 대한민국이 멕시코를 상대로 0-1로 패했다. 뉴스1

전반까지 0-0 팽팽한 승부를 펼친 한국은 후반 초반 수비 과정에서의 어이없는 실수로 결승골을 내주고 말았다. 후반 5분, 멕시코의 측면 크로스가 한국 문전으로 날아들었고, 라울 히메네스가 이한범과 경합하느라 헤더는 공중에 떴다. 이를 김승규가 잡는 과정에서 아래에 있던 이기혁과 겹치며 볼을 놓치고 말았다. 공은 멕시코의 루이스 로모 앞에 떨어졌고, 로모는 빈 골문에 오른발 슈팅을 때려 결승골을 터뜨렸다.

이에 대해 김민재는 “경기를 하다보면 누구나 실수를 할 수 있고, 그로 인해 실점을 할 수도 있잖아요. 그 부분에 대해 선수들끼리 따로 피드백한 부분은 없다. 굳이 피드백을 주고받을 필요가 없다고 생각한다. 사인이 좀 잘 안 맞았던 것 같은데, 대수롭게 생각하지 말고, 다음 경기에 더 집중했으면 한다”라고 말했다.

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기에서 대한민국 김민재가 볼을 다투고 있다. 뉴시스

대한민국 축구국가대표팀 김민재가 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 헤딩을 하고 있다. 뉴스1

25일 남아공전은 승리하면 더욱 좋고, 비겨도 조 2위를 확보할 수 있는 상황이다. 32강 토너먼트 진출을 위해선 여전히 유리한 고지를 선점하고 있는 홍명보호다. 김민재는“남아공전이 당연히 쉽지 않겠지만, 반드시 이겨야 할 것”이라고 각오를 다졌다.

1,2차전에서 풀타임을 소화한 김민재는 “경기 사이에 텀이 길어서 회복하고 준비할 시간이 충분해 체력적인 문제는 없다”면서 “수비 조직력은 이전보다 훨씬 좋아진 모습이지만 선수 간 간격이 조금 더 좁았으면 해서 매일 소통하고 있다. 제가 먼저 편하게 다가가니 후배들도 조금 더 편하게 의견을 내고 있다”라고 바람을 드러냈다.

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