태양을 피하고 싶었어…‘자외선 차단제’ 잘 바르는 법은

자외선차단제 선택 시 자외선차단지수(SPF)와 차단등급(PA)을 확인한 뒤 사용 목적과 활동 환경에 적합한 제품을 선택해야 한다. 생성형 AI로 만든 이미지

6월 들어 낮 기온이 30도를 오르내리는 여름 날씨가 계속되면서 자외선으로 인한 피부 노화에 대해 걱정하는 사람들이 늘고 있다.

점점 강해져 가는 자외선을 막기 위해 가장 많이 사용하는 방법은 자외선 차단제를 바르는 것이다. 그렇다면 어떻게 발라야 효과가 있을까?

19일 의료계에 따르면 자외선은 피부 노화와 기미·주근깨 등 색소 침착을 유발하는 주요 원인이다.

특히 자외선 A(UVA)는 창문과 커튼도 통과해 피부 깊숙이 영향을 미치고, 자외선 B(UVB)는 피부를 붉게 만들거나 화상을 입히는 원인이 된다.

자외선 차단제는 ‘선스크린’이나 ‘선크림’, ‘선블록’ 등의 다양한 이름으로 시중에 나와 있다. 게다가 유기자차(유기적 자외선 차단제), 무기자차(무기적 자외선 차단제), SPF(Sun Protection Factor) 등 헷갈리는 용어들도 쓰인다.

유기자차는 피부에 닿은 자외선을 흡수한 후 이를 인체에 무해한 열로 전환하는 화학적 차단제다. 얼굴이 허옇게 되는 ‘백탁현상’이 없고 매끈하게 발리는 장점이 있지만 자외선을 피부에 흡수하고 열로 바꾸는 과정에서 피부가 예민해질 수 있고 화학 성분이 많아 알레르기, 트러블, 눈시림 현상이 나타날 수 있다.

무기자차는 피부 표면에 얇은 보호막을 씌워 자외선을 튕겨내거나 흩어버리는 물리적 차단제를 말한다. 백탁현상이 발생할 수 있지만 유기자차보다 화학 성분 함유량이 적어 피부 자극이 덜하다. 피부가 민감한 분들이나 어린아이에게 적합하다.

자외선 차단제. 게티이미지뱅크

SPF는 자외선 B 차단 효과를, PA는 자외선 A 차단 효과를 의미한다. 숫자와 ‘+’ 표시가 높을수록 차단 효과가 크다.

자외선 차단제 제품에는 무기자차인지 유기자차인지 명시돼 있다.

전문가들은 자외선 차단제가 자외선 차단이라는 효능 외에 피부에 좋은 점은 없지만 그 이득이 훨씬 크기 때문에 꼭 발라야 한다고 조언한다.

효과를 보려면 얼굴에만 500원짜리 동전 크기만큼의 양을 발라야 하며, 한번 바른 후 여러 차례 덧바르는 것이 좋다고 전문가들은 강조한다. 외출 30분 전에 이렇게 바르고, 외출 후에는 대체로 2~3시간마다 한 번씩 덧바르는 것을 권장한다.

자외선 강도는 기상청 날씨누리의 자외선 지수를 통해 확인할 수 있다.

자외선 지수가 높은 날에는 오전 10시부터 오후 3시 사이 외출을 줄이고 긴소매 옷과 모자, 선글라스를 착용하는 것이 좋다.

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