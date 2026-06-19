李대통령 “트럼프와 한·미 정상회담 때보다 더 깊은 얘기 나눴다”

이재명 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의 및 유럽 순방 성과를 소개하며 도널드 트럼프 미국 대통령과 “(한·미) 정상회담 때보다 훨씬 더 깊이 있는 대화를 나눴다”고 19일 밝혔다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 북핵 해법으로 ‘단계적 비핵화’ 필요성을 자세히 설명했다고 전했다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 순방 결과 브리핑 및 기자회견을 갖고 “트럼프 대통령과 (G7 정상회의) 만찬 자리에서 90분이 넘는 긴 시간 옆자리에서 계속 대화할 기회가 있었기 때문에 정말 깊이 있는 대화가 가능했다”며 “오히려 (한·미) 정상회담 때보다 훨씬 더 나았던 것 같다”고 말했다. 이 대통령은 지난 16∼17일 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의에 참석해 트럼프 대통령과 조우했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에서 기념촬영 후 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 트럼프 대통령과 북핵 문제를 두고 가장 긴 대화를 나눴다고 전했다. 이 대통령은 “트럼프 대통령이 북한 김정은 국무위원장과 함께 뜰을 거닐던 사진을 SNS(사회관계망서비스)에 올렸다고 말하며 ‘이제 북한 문제에 대해서도 관심을 가져야 될 때가 됐다’고 했다”고 전했다. 이어 “트럼프 대통령이 한 말의 핵심은 북한이 핵무기를 보유하기 이전 단계에서 가능한 조치를 하지 못해 아쉽다는 것”이라고 했다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 비핵화를 위한 ‘단계적 접근’ 방식을 자세히 설명했다고 한다. 이 대통령은 “단계별로 단기, 장기 목표를 나눠서 단기적으로는 추가 핵물질 개발·생산을 하지 않는 것, 핵물질 해외 반출을 하지 않는 것, ICBM(대륙간탄도미사일) 기술 개발을 더 이상 하지 않는 것만 해도 국제 사회에는 이익이라고 설명했고, 이 점에 대해 (트럼프 대통령이) 동의했다”며 “그다음 단계로 서로 신뢰가 쌓이고 체제 안전 보장이 됐다고 하면 체제 위협이 서로 없다고 판단되는 상황을 만들어서 비핵화로 나가는 것을 장기 목표로 삼자는 설명을 드렸고, (트럼프 대통령이) ‘그것도 하나의 방법일 수 있겠다, 충분히 고민해 보겠다’고 말했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 북·미 대화 재개가 불투명한 상황에 답답함을 토로한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 “(트럼프 대통령이) 이제는 김정은과 대화를 해야 되겠다는 생각을 갖고 있는데 구체적으로 어떻게 해야 하냐를 두고 답답해한다”며 “나에게 방법이 무엇이냐고도 물어봤다”고 말했다. 이 대통령은 “우리로서는 모든 방법이 차단됐기 때문에 미국이 북한과 대화할 수 있는 유일한 상대로 보이고, 미국이 북한이 공감할 수 있는 현실적인 안을 내면 좋겠다고 말했다”면서 “‘현실성 있는 협상을 시작해야 한다’는 미국 재야 군사 전문가들의 의견도 참고하라고 했다”고 밝혔다.

이 대통령이 ‘러시아·우크라이나 전쟁으로 북·러가 군사적으로 협력하면서 (대북) 제재 실효성이 떨어졌다’고 말하니 트럼프 대통령은 ‘러시아도 상황이 어려운데 북한에 그렇게 많은 도움을 줬겠느냐’고 반문했다고 한다. 이 대통령은 “‘북한 경제는 작고 러시아 경제는 크기 때문에 러시아가 조금만 도와줘도 북한에는 큰 도움이 된다. 지금 (대북) 제재가 거의 실효성이 없다’고 말했고, 그 점에 대해서도 (트럼프 대통령이) 많이 공감했다”고 덧붙였다.

주한미군 방위비 분담금 관련해서는 “이야기가 전혀 나오지 않았다”며 “지금도 충분히 분담하고 있는데 뭘 추가 분담하냐는 것이 제 생각”이라고 못 박았다. 이 대통령은 “미국 측도 대선 당시에 (방위비 분담금 증액) 얘기가 꽤 있었는데, (트럼프 대통령) 취임 이후에는 전혀 얘기하지 않고 있다”고 했다. 전시작전권 반환에 대해서는 “저번 한·미 정상회담에서도 전작권 반환 얘기는 일부러 안 했다”면서 “실무적으로 협의가 되고 있는 너무 당연한 것”이라고 말했다.

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