어이없는 실수로 결승골 헌납했지만, 슈퍼 세이브로 멕시코전 대패 막아준 ‘수호신’ 김승규 “다 잘해도 한 번의 실점으로 평가가 뒤집히는 게 골키퍼” [과달라하라 IN SEGYE]

[과달라하라=남정훈 기자] 체코전에서 결정적인 선방으로 한국의 2026 북중미 월드컵 첫 승을 선물한 ‘수호신’ 김승규가 멕시코전에선 홍명보호를 울리고 웃겼다. 결정적인 실수로 결승골을 허용했지만, 여러 차례 선방을 통해 대패를 막아냈다.

대한민국 축구국가대표팀 골키퍼 김승규가 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 결정적인 실수로 선취골을 허용하고 있다. 뉴스1

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 골키퍼 김승규가 공중볼을 처리하는 과정에서 이기혁과 부딪히고 있다. 연합뉴스

대한민국 축구국가대표팀 김승규와 이기혁이 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 골을 허용하고 이야기를 나누고 있다. 이날 경기는 대한민국 멕시코를 상대로 0-1로 패배했다. 뉴스1

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 석패했다. 승점 3을 챙긴 멕시코는 승점6(2승)으로 A조 1위를 확정했다. 반면 한국에겐 또 한 번 경우의 수가 놓였다. 25일 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전에서 승리하거나 비기면 조 2위를 차지하며 32강 토너먼트가 펼쳐지는 로스앤젤레스행 비행기를 탄다. 다만 남아프리카공화국에게 패하고, 체코가 멕시코를 잡으면 A조 최하위로 한국행 비행기를 예약해야하는 상황도 남아있다.

실점 장면이 너무나 어이없었기에 패배는 더욱 뼈아팠다. 후반 5분, 멕시코의 측면 크로스가 한국 문전으로 날아들었고, 라울 히메네스가 이한범과 경합하느라 헤더는 공중에 떴다. 이를 김승규가 잡는 과정에서 아래에 있던 이기혁과 겹치며 볼을 놓치고 말았다. 공은 멕시코의 루이스 로모 앞에 떨어졌고, 로모는 빈 골문에 오른발 슈팅을 때려 결승골을 터뜨렸다.

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 김승규가 훌리안 키뇨네스의 슛을 막아내고 있다. 연합뉴스

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기에서 대한민국 김승규가 상대 슛을 막아내고 있다. 뉴시스

어이없는 실수로 실점하긴 했지만, 김승규의 선방은 체코전에 이어 이날도 계속 됐다. 전반 20분엔 멕시코의 주공격수인 훌리안 키뇨녜스의 헤더를 몰을 날려 막아냈고, 후반 30분에는 라울 히메네스가 골 지역 오른쪽 구석에서 때린 강한 슈팅을 몸통으로 방어해 추가 실점을 저지했다. 후반 40분에도 김승규는 오베드 바르가스의 결정적인 중거리 슈팅을 막아냈다. 김승규가 아니었다면 0-1 석패가 아닌 두 골차 이상의 패배를 당했을 한국이었다.

경기 뒤 믹스트존에서 만난 김승규는 “골키퍼의 포지션이 항상 그런 것 같다. 다 잘했다고 해도 한번의 실점으로 인해 그 경기는 안 좋은 평가를 받게 된다. 조금 더 집중을 했어야 했는데 그러지 못한 것 같아서 결과가 이렇게 바뀌었다”라고 아쉬움을 드러냈다.

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기에서 대한민국 선수들이 멕시코 루이스 로모에게 골을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 뉴시스

대한민국 축구국가대표팀 골키퍼 김승규가 18일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기를 마치고 아쉬워하고 있다. 뉴스1

실점 상황에 대해선 “볼이 공중에 떴고, 주변에 우리 편밖에 없다라는 판단을 해서 안전하게 나가서 잡으려고 했는데, 결과가 이렇게 됐다”고 설명했다. 이어 “콜 플레이도 상황에 따라 빠르게 판단해야 한다. 나의 콜이 정확히 안 들렸을 수도 있고, 여러 가지가 복합적으로 이뤄진 상황이었다”고 덧붙였다.

김승규는 후반전 하이드레이션 브레이크 때 이기혁을 안아주며 서로 파이팅을 다짐했다. 그는 “일단 경기는 계속 해야 하니까 빨리 잊자고 했다. 이제 결과만 좋으면 된다는 말을 해줬다”라며 “우리가 뒤에서 버티면 공격수들이 하나는 해줄 것이라는 말을 서로 했다”고 설명했다. 이어 “선수들끼리도 일단 분위기 처지지 말자고 했다. 아직 한 경기가남았고, 저희가 좀 더 유리한 상황에 있다고 생각한다. 자력으로 32강에 진출할 수 있는 만큼 오늘을 계기로 팀이 다시 한 번 뭉쳐서 다음 경기를 잘해야 한다”라고 강조했다.

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