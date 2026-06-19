정성호 법무 “유가 담합 피해 14조원대… 엄정 대응할 것”

경쟁사들과 유가(기름값)를 담합한 혐의를 받는 HD현대오일뱅크 직원이 구속된 것과 관련해 정성호 법무부 장관이 19일 “국민의 삶을 위협하는 불공정 거래, 시장경제 질서를 해치는 중대 경제범죄에 엄정히 대응하겠다”고 강조했다.

정 장관은 이날 페이스북에 글을 올려 “검찰이 중동 전쟁을 틈타 일주일만에 휘발유 가격을 200원 폭등시킨 혐의로 정유사 임직원을 구속했다”며 “유가 담합으로 국민이 입은 피해는 14조원대에 이른다”면서 이 같이 밝혔다.

지난 4월2일 서울 서초구 경부고속도로 부산방향 만남의광장 주유소에서 한 시민이 주유하고 있다. 뉴시스

이어 정 장관은 “석유는 국민 생활과 산업 전반에 막대한 영향을 미치는 핵심 원자재”라며 “그 가격을 조작하는 행위는 물가를 왜곡하고 국민경제를 흔드는 중대 범죄”라고 꼬집었다. 정 장관은 “법무부와 검찰은 유가 담합의 실체를 밝히고 상응한 책임을 엄중히 묻겠다”고 거듭 역설했다.

부동식 서울중앙지법 영장전담부장판사는 전날 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 혐의로 검찰이 구속영장을 청구한 HD현대오일뱅크 가격결정부서 현직 부서장 김모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “증거인멸 염려가 있다”며 영장을 발부했다.

다만 법원은 같은 날 영장실질심사를 받은 또 다른 HD현대오일뱅크 직원 김모씨에 대해서는 “피의자의 지위, 역할, 수사 상황 등에 비춰 증거인멸 및 도망할 염려가 있다는 점에 대한 소명이 부족하다”며 영장을 기각했다.

앞서 검찰은 SK에너지·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크 4개 정유사가 사전 협의를 통해 국내 유통되는 유류 및 석유제품의 가격을 임의로 올리거나 동결하는 등 담합한 혐의에 대해 수사에 착수했다. 검찰은 미국-이란 전쟁 발발 직후 국내 유가가 일제히 급등한 배경에 정유사들의 계획적 ‘짬짜미’가 있었다고 보고 있다.

이재명 대통령이 유가 상승 문제를 지적한 뒤 정 장관은 “국민의 고통을 폭리의 기회로 삼으려는 ‘반사회적 중대 범죄행위’”라며 대검찰청에 엄정 대응을 지시한 바 있다. HD현대오일뱅크 관계자가 구속되면서 다른 정유사 관계자들의 추가 신병 확보 시도 등 검찰 수사에 탄력이 붙을 것으로 전망된다.

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