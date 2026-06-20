휴젤, 중국 청두에서 레티보 지역 심포지엄 개최

글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤이 중국 미용의료 산업의 중심지 중 하나인 청두에서 ‘레티보 지역 심포지엄 및 핸즈온 트레이닝’을 열었다고 20일 밝혔다. 중국 전역 6개 도시 순회 프로그램의 일환으로 기획된 행사로, 지난 4월 베이징에 이은 두 번째 지역 심포지엄이다.

휴젤 지승욱 사업총괄 부사장이 행사에 앞서 인사말을 하고 있다. 휴젤 제공

심포지엄 한국 대표 연자로는 오욱 메이린의원 더현대점 원장이 초빙돼 보툴리눔 톡신을 활용한 다양한 시술 노하우를 공유했다. 또 중국 연자로 나선 왕항(Wang Hang) 사천대학교 부속 화시치과병원 주임교수는 현지 임상 관점에서의 시술 전략과 사례, 관리 방법에 대해 소개했다. 이어 레이쟈치(Lei Jiaqi) 성형외과 전문의가 보툴리눔 톡신을 활용한 안면부 복합치료법에 대해 발표했다.

행사에는 100명 이상의 중국 현지 의료진이 참석해 레티보의 임상적 강점과 안전성, 정밀한 시술 방법을 체득하는 기회를 가졌다. 특히 휴젤 지승욱 사업총괄 부사장과 중국 파트너사인 사환제약의 자회사 사환메이얜의 저우셴펑(Zhou Xianfeng) CEO를 비롯한 양사 주요 인사들이 함께 자리해 교류 의미를 더했다.

휴젤은 사환제약과 함께 중국 시장 내 레티보 판매를 넘어 현지 의료진을 대상으로 전문 학술 트레이닝을 정기적으로 진행, 표준화된 시술 가이드라인을 전파하며 현지 미용의료산업의 전문성 향상에 기여하고 있다. 이에 레티보는 폭넓은 시장 커버리지와 안정적인 공급 역량을 바탕으로 중국 톡신 시장에서 20% 이상의 시장 점유율을 기록하고 있다.

지승욱 부사장은 “이번 학술 심포지엄이 양국 미용의료 산업의 상호 발전과 교류를 촉진하는 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 꾸준한 현지 학술 활동을 통해 K-톡신 선도 기업으로서의 위상을 공고히 하고 휴젤 브랜드 영향력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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