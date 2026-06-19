'전반 4분 경고에도 꿋꿋' 이강인 "아쉽지만 지나간 경기"

이강인(파리 생제르맹)이 풀타임 활약에도 멕시코전에서 패배한 데 대해 아쉬워하면서 다음 경기에서는 더 좋은 모습을 보여주겠다고 다짐했다.



홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.

대한민국 축구국가대표팀 이강인이 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 왼발로 공을 올리고 있다.

체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀던 한국은 이날도 승리했더라면 조 1위 및 32강 진출을 조기에 확정지을 수 있었다.



하지만 1골 차로 지면서 오는 25일 열릴 남아프리카공화국과의 조별리그 마지막 3차전에서 32강 진출 확정을 노리게 됐다.



이강인은 이날 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 공격 삼각 편대의 한 축을 이루고 풀타임을 뛰었다.



이강인이 마요르카(스페인)에서 뛸 때 은사였던 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 전날 기자회견에서 "이강인을 막을 수 있다. 그가 공을 잡는 걸 막겠다"고 힘줘 말했다.

대한민국 축구국가대표팀 이강인, 이기혁이 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 에릭 리라의 파울에 항의하고 있다.

실제로 이강인은 이날 멕시코의 집중 견제에 시달렸다.



그런데도 이강인은 특유의 볼 간수 및 탈압박 능력, 번뜩이는 패스로 변함없이 제 몫을 했다.



하지만 한국이 실수 하나로 결승 골을 내주고 패하는 바람에 빛이 가렸다.



경기 후 이강인은 "승리하려고 최선을 다해 준비했는데 매우 아쉽다"면서도 "이미 지난 경기고 되돌릴 수 없다. 다음 경기가 빨리 와서 좋은 모습을 보이고, 좋은 결과를 낼 수 있게 하겠다"고 말했다.



그는 또 "이제 남은 경기에서 더 잘해서 꼭 32강에 진출하고, 32강에서도 더 좋은 모습을 보여서 16강, 8강에 가고, 계속 그렇게 해야 할 것 같다"라고도 했다.

이강인이 18일(현지 시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와 경기 중 경고를 받고 있다. AP연합뉴스

이강인은 "멕시코도 너무 잘 준비했고 최선을 다한 경기였던 것 같다"고 평가했다.



특히 "선제골 이후 수비적인 부분에서 더 잘 정비가 돼 있고 더 신경을 썼던 것 같다"면서 "그래서 우리가 공격하는데 좀 더 어려웠다"고 돌아봤다.



이날 이강인은 경기 시작 후 4분 만에 공을 빼앗으려다 루이스 로모의 발을 밟아 옐로카드를 받아 이후 플레이에 영향을 받을 수 있는 상황이었다.



이강인은 "당연히 예상하지 못한 옐로카드여서 이후 좀 더 적극적으로 하기가 어려웠던 상황"이라면서도 "위축되거나 그러지는 않았다"고 말했다.



이날 최후방까지 내려와서 공을 받기도 하는 등 부지런히 그라운드를 누빈 이강인은 "어떻게 하면 팀에 최대한 도움이 많이 될지 항상 생각한다"면서 "다음 경기에서도 팀에 도움이 많이 되려고 잘 준비하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지