가정연합 “목회자정책자문위 대표성 논란 사실무근…민주적 절차로 선출”

세계평화통일가정연합 한국협회(이하 가정연합)는 최근 일부 언론에서 제기된 ‘목회자정책자문위원회’ 출범 관련 보도에 대해 사실과 다르게 왜곡·확대 해석됐다며 공식 입장을 표명했다.

가정연합은 18일 공식 입장문을 내고 “최근 일부 보도에서 제기된 일방적 의사결정 및 내부 소통 부재 주장은 객관적 사실과 전혀 다르다”면서 “민주적인 절차를 거쳐 자문위원을 투명하게 선출했다”고 반박했다.

서울 용산구 청파동 소재 세계평화통일가정연합 한국협회. 가정연합 제공

가정연합은 “현재 최고 의결기구인 ‘중앙위원회’ 산하에 3개 내부 자문기구(인사·윤리·목회자정책자문위원회)를 신설하여 체계적인 의사결정 프로세스를 확립해 나가고 있다”며 “공식적인 ‘전국 목회자 실시간 온라인 주간회의’를 정례화하고, 한국협회장이 주 6일간 전국 교회를 순회하는 등 현장의 다양한 의견을 제도적으로 수렴하는 상시 소통 채널을 정상적으로 가동하고 있다”고 설명했다.

자문위 출범에 거센 반발과 대표성 논란이 있다는 보도에 대해서는 “명백한 왜곡”이라고 일축했다. 가정연합은 “목회자정책자문위원회는 지난 6월 2일 안내를 시작으로 9일 권역별·세대별 대표 후보군을 공식 확정했으며, 16일 전국 목회자 온라인 투표를 통해 13명의 분야별 대표위원을 공정하게 선출했다”며 “이 과정에서 어떠한 반발이나 절차적 하자도 없었다”고 강조했다.

일부 보도에서 나온 ‘발족도 안 한 단체의 정관을 수시로 변경한다’는 주장에 대해서는 “해당 위원회는 공식 출범을 준비 중인 교단 내부의 임의자문기구일 뿐, 독립된 법적 지위를 가진 단체가 아니므로 별도의 독립된 정관 자체가 존재하지 않는다”며 반박했다.

이어 언론에 언급된 ‘전국 목회자 대표’라는 명칭 역시 공식 규정상 존재하지 않으며, 정확한 명칭은 ‘목회자 시무 대표’라고 밝혔다. 가정연합은 “해당 직책은 지난 4월 7일 전국 목회자 총회 당시 오직 ‘근로 시간 관련 사항에 대한 합의 및 조율’만을 목적으로 현장 목회자들이 직접 선출한 한시적·제한적 성격의 자리”라며 “이를 전체 목회자를 대변하는 정책적 협의체 대표인 것처럼 확대 해석하는 것은 본래 취지와 맞지 않으며 법적 근거도 없다”고 선을 그었다.

해당 시무 대표가 임기와 권한에 관한 설명을 듣지 못했다는 주장에 대해서도 “선출 당시 직책의 성격과 권한 범위에 대해 충분히 설명했고, 선출 직후에도 본부 책임자들이 직접 대면하여 상호 확인 및 소통의 과정을 거쳤다”고 반박했다.

가정연합은 “향후 발생하는 악의적인 왜곡 보도나 허위 사실 유포에 대해서는 명예훼손 등 법적 책임을 엄중히 물을 것”이라며 사실에 기반한 객관적인 보도를 당부했다.

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