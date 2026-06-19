대만 시민들, 중국 침공 대비 드론 조종 배운다

대만 시민들이 중국 침공에 대비해 드론(무인기) 조종법을 가르치는 민방위 교육에 적극적으로 참여하는 것으로 전해졌다.

18일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 우크라이나 전쟁으로 드론의 중요성이 부각된 가운데 대만의 민방위 단체들이 진행하는 드론 교육에 대한 시민들의 관심이 커지고 있다. 대만의 민방위 비정부기구(NGO)인 쿠마 아카데미가 대만 수도 타이베이에서 지난달부터 진행 중인 드론 훈련 프로그램에는 10대부터 60대까지 다양한 연령이 참여 중이다. 참가자 중 절반 이상이 여성이며, 매달 약 75명을 대상으로 교육하는 이 프로그램은 8월까지 신청이 모두 마감됐다.

사진=게티이미지뱅크

정부와 연계된 방위산업체에서 일한다는 한 참가자는 “나는 군인은 아니지만 만약 중국의 침공이 실제로 일어난다면 시민으로서 어떤 방식으로든 보탬이 되는 능력을 갖추고 싶다”고 말했다.

또 타이베이의 일부 고등학교에서는 학생들에게 드론 조립법과 드론을 수색 및 구조 활동에 활용하는 방법 등을 가르치는 여름 캠프를 개최하기 시작했다. 대만 민용항공국(CAA)은 2024년 드론 등록 최저 연령을 14세로 낮췄다. CAA에 등록된 드론의 수는 지난해 12월 기준 3만9000대를 넘어섰다.

대만에서는 중국의 침공설로 인해 응급 구조 및 처치 교육 붐이 일기도 했다. 현재 30개 이상의 지역 기반 자원봉사단체들이 민방위 교육 활동을 하고 있다. 이들 단체 중 하나인 쿠마 아카데미의 탕쭝이 대변인은 드론 교육은 전장에서의 활용법을 대중들이 쉽게 이해하도록 돕는다고 밝혔다. 그는 또 교육의 목표가 시민을 무장시키는 것은 아니라고 강조하면서 다만 이전까지 대피와 같은 수동적 방어에 머물렀던 시민의 역할이 위험을 관측하고 정보를 공유하는 더 적극적인 분야로 확대될 수 있다고 덧붙였다.

교육에 활용되는 무게 100g 미만의 가벼운 대만산 드론에는 GPS나 자율주행 기술은 탑재돼 있지 않으며, 교육 참가자들은 수동으로 조작하는 법을 익힌다. 자동화된 상업용 드론은 전파 교란에 걸려 무용지물이 될 가능성이 크기 때문이다.

중국이 대만 침공을 감행할 경우 무인기 시스템은 대만의 산악 지형 전역에서 최전선 감시에 유용할 것이라는 분석도 있다. 그만큼 드론 교육을 도입한 민방위 단체들의 역할도 대만 안보에서 중요해지고 있는 셈이다.

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